Rektör Çarıkçı’nın “Ramazan Bayramı” Mesajı

Ramazan ayının derin manevi iklimini, huzurunu ve kardeşlik ortamını idrak ettiğimiz bu günlerde, bayrama erişmenin de milletçe mutluluğunu yaşamak üzereyken, İsrail’in Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına uyguladığı şiddet ve baskıcı politikalar vahim bir boyut kazanmış ve bizleri derinden yaralamıştır.



Oysa, bayramlar gibi manevi değeri yüksek günler, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının en üst seviyeye çıktığı, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı en güzel fırsat zamanları olması gerekirken, mukaddes mekân Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail’in insanların ibadet özgürlüklerini kısıtlamaya varacak kadar hukuk dışı ve gayr-i insani müdahalelerini tüm dünya sadece izlemektedir.



Bayramlar, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalıdır. Özelikle kritik süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde mazlum coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımız daha çok hatırlanmalıdır. SDÜ olarak biz de Müslüman bir ülkenin, vicdan ve iman sahibi bir eğitim-öğretim kurumu olarak İsrail’i kınıyor; onları uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde davranmaya ve insaniyete davet ediyoruz.



Gönüllere mesafenin olmadığını, gönül birliğimizin her daim baki olduğunu hatırlatarak, kalplerimizi ve dualarımızı Filistin için birleştirerek, tüm İslam aleminin, Ispartalı hemşehrilerimin ve SDÜ ailesinin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın birliğe, dirliğe, beraberliğe, barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI



Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü