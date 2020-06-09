Isparta Belediyesi Gül Konvoyu düzenleyecek



Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 4-7 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılmasına karar verilen Gül Festivali korona virüsü dolayısıyla gerçekleştirilemedi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gül hasat dönemi olması dolayısıyla şehirde farkındalık oluşturmak adına cuma günü saat 18.00’da araçların katılacağı Gül Konvoyu düzenleneceğini söyledi.



Isparta’da gül ve turizm farkındalığı oluşturmak amacıyla şehirde Gül Konvoyu düzenlenecek. Cuma günü saat 18.00’da Isparta Belediyesi önünden mehteran ekibi, Off Road kulübü ile Motorcuların da katılacağı bir konvoy düzenlenecek. Mimar Sinan Caddesini takiben 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına (Valilik Meydanı) kadar devam edecek araç konvoyunda caddeler gül suyu ile yıkanacak, yine belediyenin TIR kasasında oluşturulacak gül bahçesinden ise caddelere gül serpilecek.

Valilik Meydanında protokol üyelerinin katılımıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek programın ardından araçlar şehir turu atarak, Türkiye’nin Gül Bahçesi Isparta’dan şehre ve tüm ülkeye Isparta gülünün tanıtımını gerçekleştirecek, farkındalık oluşturacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konvoyun Cuma günü saat 18.00’da belediyenin önünden başlayacağını belirterek şunları söyledi:

“Gül sezonu içerisindeyiz. Bu yıl şehrimizde içerisinde bulunduğumuz şartlardan dolayı gülle ilgili bir etkinlik yapma imkânımız yok. Ancak vatandaşlarımızın gül şehrinde olduklarını hatırlatmak istiyoruz. Bundan hareketle cuma günü bir araç konvoyu düzenlemek istedik. Araçlarımız Isparta’nın içerisinde bir konvoy geçişi yapacak. Isparta gülümüzü ve hasat dönemi olduğunu Isparta’mızdan, ülkemize ve dünyaya hatırlatacağız, bir farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi.