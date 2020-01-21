Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz 2019 Yılı Makine İkmal Yatırımları Gerçekleştirildi

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz 2019 yılsonu itibariyle döner sermaye yatırım ve cari programlarında bulunan 8.780.000 TL yatırım bedeline sahip bütün programlar tamamlandı.Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanı içinde Isparta ve Burdur İlleri ile Dinar İşletme Müdürlüğümüzde; 49 Km. yeni yol yapımı, 49 Km. büyük onarım, 6 Km. üst yapı, 44 Km. sanat yapısı, 6 adet yol şebeke planı olmak üzere toplam 148 Km orman yolu yatırım çalışmasına ek olarak, cari programla 1.841.000 TL karşılığı 23 Km. traktör yolu, 6.997 Km. üretim yolları tamir bakım, 777 Km. yangın emniyet yolu bakımı ve 68 Km. kule kulübe yolu bakımından oluşan toplam 7865 Km. yolda çalışmalar tamamlanarak programlar gerçekleştirildi. Ayrıca mevcut tesisler için 1.589.000 TL harcanarak tadilat ve tamirat işleri tamamlanmıştır.Döner sermaye yatırım programında bulunan Döner sermaye Diğer Tesisler ödeneğinden 344.000 TL Karşılığı 2 adet gölgelik ve 1 adet ambar yapılmı tamamlandı.Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy “2019 yılında Bölge Müdürlüğümüze verilen 6 adet 274.697,8 Ha alanda yol şebeke planı yapımı, 148 Km yeni orman yolu, büyük onarım, sanat yapısı ve üst yapı, 7865 Km. yol bakım çalışmaları, 2 adet gölgelik, 1 adet ambar yapımı ve binalara ait tamir bakım çalışmalarını tamamlayarak 8.780.000 TL ödenek kullanmıştır” dedi.2019 yılı programlarını zamanında ve tekniğine uygun şekilde tamamlayan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, 2020 yılı programlarını da zamanında ve tekniğine uygun olarak gerçekleştirilmesini talimatladı.