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Eczacılar kullanılmayan ilaçları toplayacak, Isparta Belediyesi de imhasını sağlayacak

Isparta'da önemli bir karar alındı... Evde kullanılmayan ve tarihi geçmiş ilaçlar toplanıp imha edilecek...

Eczacılar kullanılmayan ilaçları toplayacak, Isparta Belediyesi de imhasını sağlayacak
ISPARTA
G.Tarihi: 21.01.2020 16:36
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Eczacılar kullanılmayan ilaçları toplayacak,
Isparta Belediyesi de imhasını sağlayacak
 
Isparta Belediyesi ile Eczacılar Odası işbirliğinde evlerde kalan ve kullanılmayan, son kullanım tarihi geçmiş ilaçların toplanarak, imhasına yönelik ortak çalışma kararına varıldı. Buna göre gönüllü eczanelerde ilaç toplama kutuları oluşturulacak, burada biriken ilaçlar Isparta Belediyesi tarafından alınarak, bertaraf tesislerinde ilaçların imhası gerçekleştirilecek.
 
Isparta Eczacılar Odası Başkanı Esra Nemli Kurtbolat ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Bir önceki başkan Saygın Garğın’ın Türkiye Eczacılar Birliği merkez heyetinde saymanlık görevini üstlenmesinden sonra Isparta Eczacılar Odası Başkanlığına getirilen Esra Nemli Kurtbolat ve yönetimi, Başkan Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulunarak projelerinden bahsetti.
Isparta Eczacılar Odasının sadece meslektaşlarına karşı bir sorumluluğunun olmadığını ayrıca şehirde sosyal sorumluluk projelerine de imza attıklarını söyleyen Esra Nemli Kurtbolat, yeni hazırladıkları projeden bahsetti ve bu konuda Isparta Belediyesi ile ortak çalışmak istediklerini söylerken, “Bugüne kadar odamıza vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Hem çevreye hem de halkı bilinçlendirmeye yönelik bir proje hazırladıklarını dile getiren Eczacılar Odası Başkanı Kurtbolat, “Hepimiz sağlığımız için muayene oluyoruz, eczanelerden ilaçlarımızı temin ediyoruz, ancak ya çoğunu doğru kullanmıyoruz, ya da ilaçlarımızda, tedavimizde değişiklikler oluyor, ilaçlara ihtiyacımız kalmıyor. Bunların imhası noktasında bugüne kadar bir çalışma yapmamıştık. Eczanelerimizin elinde kalan ilaçların imhasını yapıyoruz ancak kontrole tabi, risk gurubu yüksek olan gurupta halkın elindeki ilaçların imhası yönünde ya bunlar kanalizasyona, ya da çöpe atılıyor. Çevreye ciddi zararları var. Sonuçta bunlar birer evsel atık statüsünde olsa da, kimyasal atık. Bu bağlamda diğer illerde yapılan çalışmalar var. Halkın elindeki miadı dolan ilaçlar, gönüllü eczanelerde toplanıyor, bir yıllık protokoller belirleniyor, bu süre içerisinde belediyemizin de desteğiyle depolanıyor, süre sonunda da tutanaklarla imhası yönüne gidiliyor. Bunu çevreye karşı bir sorumluluğumuz olarak düşünüyoruz. Hem de halkımızın akılcı ilaç kullanmasına yönelik bir çalışma olarak düşünüyoruz. Sadece eczaneden ilaç alındıktan sonra eczacının görevi bitmesin. Kullanılmayan ilaçları çevreye zarar vermeden bertaraf edelim düşüncesindeyiz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, ortak çalışmaya ve üzerlerine düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Eczacılar bizim hayatımızın en önemli yerinde. Önce doktorlarımız sonra eczacılarımız bizim ihtiyaçlarımızı gece gündüz, yaz kış demeden karşılıyor. Bizlere verdiğiniz hizmetler çok önemli. Sağlığımıza sizlerle birlikte ulaşmak için bizde gayret ediyoruz. Sağlıklı yaşamak çok önemli. Sizlere katkı sağlamak istiyoruz. Öncelikle bu ilaç toplama olayı çok güzel bir şey. Hepimizin evlerinde ihtiyaç olmayan ilaçlar var.  Sizler bu kullanılmayan ilaçları topladığınız zaman bizlerde bu ilacın toplanmasıyla, bertaraf tesislerine gönderilmesi, bertaraf edilmesiyle ilgili bizler belediye olarak sizlerin yanındayız. Her türlü hizmeti veririz. Yeter ki bizim insanlarımız sağlıklı ve mutlu yaşasınlar, huzurlu olsunlar. Eczacılarımız bizim için çok önemli. Belediye olarak size verdiğimiz hizmetin tamamen vatandaşımıza gittiği inancındayız. Bizden talebiniz ne zaman ne şekilde olursa vatandaşımıza ulaşacak her talepte yanındayız. Her zaman birlik beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmeyi yüce Rabbim bizlere nasip etsin” görüşlerinde bulundu.






 
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