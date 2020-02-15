TEBRİKLER KIZLAR…

ISPARTA PROFESYONEL BASKETBOL TAKIMIMIZ

ANADOLU ŞAMPİYONASI FİNALLERİNDE…

Final karşılaşması heyecanı 6 Mart Spor salonunda yaşandı.

İlimizde düzenlenen Basketbol U14 Kızlar Bölge şampiyonasının kazananları belli oldu. Isparta Profesyonel Basketbol takımımız bölge şampiyonasını namağlup tamamlayarak Türkiye Anadolu Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı.Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan ve Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen U14 Kızlar Bölge Şampiyonası 6 Mart Spor Salonunda oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.Bölge Şampiyonasında ilimizi temsil eden Isparta Profesyonel Basketbol Takımı, İzmir Ege Mega Spor’la karşılaştı. Karşılaşmanın startını Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu verdi. Sporseverlerin ilgi gösterdiği karşılaşmayı Vali Seymenoğlu ile birlikte Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’te izledi.Karşılaşmanın sonunda rakibi İzmir Ege Mega Spor’u 80 – 43 yenen Isparta Profesyonel Basketbol Takımı 17-21 Mart’ta Adana’da düzenlenecek olan Türkiye Basketbol Anadolu Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı.Isparta Profesyonel Basketbol Takımı ile birlikte Türkiye Basketbol Anadolu Şampiyonası finallerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor, Denizli Servergazi Basketbol Spor, Antalya Basketbol Gençlik ve Spor’da katılma hakkı kazandı.Final karşılaşmalarının ardından takımlara başarı belgeleri Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz tarafından takdim edildi.Vali Seymenoğlu ve Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz tüm takımları tebrik ederek, Türkiye Anadolu Şampiyonasında başarılar diledi.