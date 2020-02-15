Isparta'da Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği Iyaşpark'ta stant açtı.
Bez örme bebekler , polar ürünler, bayanlar için örme şallar ve çeşitli el emeği takılar ve süs eşyaları satışa çıktı.
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