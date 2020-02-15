Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 50 firmanın katıldığı Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Festivalinin açılışını Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi
Evlenecek olan çiftlerin tüm ürünleri bulabilecekleri festivalde 2020 trendleri de tüm Ispartalı hemşehrilerimizin beğenisine sunulmuş durumda.
Evlenecekler ve evinin mobilyasını yenileyeceklerin büyük ilgisini çekiyor ve bu organizasyon şehrimizin ekonomisine de önemli bir hareketlilik getiriyor.
Fuar 16 Şubat'a kadar devam edecek.
İşte fuardan en güzel kareler... gelinlikler, damatlıklar, kına ve düğün etkinlikleri için gereken herşey...