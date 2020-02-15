ISPARTA'DA İLK KEZ DÜZENENLENEN EVLİLİK FUARI







































































































































































































Evlenecek olan çiftlerin tüm ürünleri bulabilecekleri festivalde 2020 trendleri de tüm Ispartalı hemşehrilerimizin beğenisine sunulmuş durumda.Evlenecekler ve evinin mobilyasını yenileyeceklerin büyük ilgisini çekiyor ve bu organizasyon şehrimizin ekonomisine de önemli bir hareketlilik getiriyor.Fuar 16 Şubat'a kadar devam edecek.