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ISPARTA'DA EVLİLİK ve DÜĞÜN FUARI GÖKKUBE'DE KAÇIRMAYIN!

ISPARTA'DA EVLİLİK ve DÜĞÜN FUARI GÖKKUBE'DE KAÇIRMAYIN!
ISPARTA
G.Tarihi: 14.02.2020 17:34
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ISPARTA'DA İLK KEZ DÜZENENLENEN EVLİLİK FUARI

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 50 firmanın katıldığı Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Festivalinin açılışını Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi
  Evlenecek olan çiftlerin tüm ürünleri  bulabilecekleri festivalde 2020 trendleri de tüm Ispartalı hemşehrilerimizin beğenisine sunulmuş durumda.
Evlenecekler ve evinin mobilyasını yenileyeceklerin büyük ilgisini çekiyor ve bu organizasyon şehrimizin ekonomisine de önemli bir hareketlilik getiriyor.

Fuar 16 Şubat'a kadar devam edecek.

İşte fuardan en güzel kareler... gelinlikler, damatlıklar, kına ve düğün etkinlikleri için gereken herşey...
 
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