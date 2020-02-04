TÜİK 2019 RAPORUNU AÇIKLADI

TÜRKİYE’NİN NÜFUSU 83

MİLYON 154 BİN 997’YE YÜKSELDİ

NÜFUSU EN FAZLA OLAN İL

İSTANBUL, EN AZ OLAN İL TUNCELİ

İŞTE ISPARTA VE İLÇELERİNİN NÜFUSU

İlçelere Göre Isparta Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi 2019 Merkez 264.426 131.179 133.247 % 59,43 2019 Yalvaç 46.688 23.208 23.480 % 10,49 2019 Eğirdir 31.632 16.035 15.597 % 7,11 2019 Şarkikaraağaç 25.151 12.441 12.710 % 5,65 2019 Gelendost 15.298 7.537 7.761 % 3,44 2019 Keçiborlu 14.152 7.172 6.980 % 3,18 2019 Senirkent 11.395 5.582 5.813 % 2,56 2019 Sütçüler 10.295 5.211 5.084 % 2,31 2019 Gönen 7.185 3.627 3.558 % 1,61 2019 Uluborlu 6.287 3.157 3.130 % 1,41 2019 Atabey 5.761 2.845 2.916 % 1,29 2019 Aksu 4.557 2.287 2.270 % 1,02 2019 Yenişarbademli 2.087 1.035 1.052 % 0,47

Isparta Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yıl Yaş Grubu Nüfus Nüfus Yüzdesi 2019 0-4 Yaş 25.634 % 5,76 2019 10-14 Yaş 28.908 % 6,50 2019 15-19 Yaş 34.340 % 7,72 2019 20-24 Yaş 44.267 % 9,95 2019 25-29 Yaş 29.302 % 6,59 2019 30-34 Yaş 29.497 % 6,63 2019 35-39 Yaş 31.664 % 7,12 2019 40-44 Yaş 30.639 % 6,89 2019 45-49 Yaş 29.258 % 6,58 2019 50-54 Yaş 26.475 % 5,95 2019 55-59 Yaş 27.051 % 6,08 2019 5-9 Yaş 27.145 % 6,10 2019 60-64 Yaş 24.296 % 5,46 2019 65-69 Yaş 19.868 % 4,47 2019 70-74 Yaş 14.712 % 3,31 2019 75-79 Yaş 9.731 % 2,19 2019 80-84 Yaş 6.342 % 1,43 2019 85-89 Yaş 4.371 % 0,98 2019 90+ Yaş 1.414 % 0,32

Isparta Aldığı Verdiği Göç

Yıl Aldığı Göç Verdiği Göç Göç Farkı 2014 17.966 19.930 -1.964 2013 18.730 19.807 -1.077 2012 19.731 14.330 5.401 2011 15.325 18.269 -2.944 2010 15.017 18.255 -3.238 2009 18.633 15.822 2.811 2008 17.997 16.800 1.197

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; Isparta'nın en kalabalık ilçesi 264 bin 426 kişiyle Merkez oldu. Merkez'i sırasıyla, Yalvaç ve Eğirdir takip etti. Isparta'nın en küçük ilçesi ise 2 bin 087 kişiyle Yenişarbademli oldu.Türkiye'nin nüfusu, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (41 milyon 721 bin 136 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,8 (41 milyon 433 bin 861 kişi) olarak kaydedildi. Yıllık nüfus artış hızı, 2018'de binde 14,7 iken 2019'da binde 13,9'a geriledi. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2018'deki yüzde 92,3'lük orandan 2019'da yüzde 92,8'e yükseldi.Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2'ye düştü.İstanbul'un nüfusu 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştıBuna göre, İstanbul'un nüfusu 2019'da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,66'sının ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.Bir önceki yıl yani 2018 nüfusu 441 bin 412 olan Isparta’da nüfus bir yılda 3 bin 502 kişi artarak 444 bin 914 oldu. Isparta bu nüfus yoğunluğu ile Türkiye'nin 45. İli oldu.