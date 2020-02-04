Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Isparta’nın nüfusu bir önceki yıla göre 3 bin 502 kişi artarak 444 bin 914’e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; Isparta'nın en kalabalık ilçesi 264 bin 426 kişiyle Merkez oldu. Merkez'i sırasıyla, Yalvaç ve Eğirdir takip etti. Isparta'nın en küçük ilçesi ise 2 bin 087 kişiyle Yenişarbademli oldu.
TÜRKİYE’NİN NÜFUSU 83
MİLYON 154 BİN 997’YE YÜKSELDİ
Türkiye'nin nüfusu, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (41 milyon 721 bin 136 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,8 (41 milyon 433 bin 861 kişi) olarak kaydedildi. Yıllık nüfus artış hızı, 2018'de binde 14,7 iken 2019'da binde 13,9'a geriledi. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2018'deki yüzde 92,3'lük orandan 2019'da yüzde 92,8'e yükseldi.
Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2'ye düştü.
NÜFUSU EN FAZLA OLAN İL
İSTANBUL, EN AZ OLAN İL TUNCELİ
İstanbul'un nüfusu 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı
Buna göre, İstanbul'un nüfusu 2019'da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,66'sının ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.
Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.
İŞTE ISPARTA VE İLÇELERİNİN NÜFUSU
Bir önceki yıl yani 2018 nüfusu 441 bin 412 olan Isparta’da nüfus bir yılda 3 bin 502 kişi artarak 444 bin 914 oldu. Isparta bu nüfus yoğunluğu ile Türkiye'nin 45. İli oldu.
İlçelere Göre Isparta Nüfusu
|Yıl
|İlçe
|İlçe Nüfusu
|Erkek Nüfusu
|Kadın Nüfusu
|Nüfus Yüzdesi
|2019
|Merkez
|264.426
|131.179
|133.247
|% 59,43
|2019
|Yalvaç
|46.688
|23.208
|23.480
|% 10,49
|2019
|Eğirdir
|31.632
|16.035
|15.597
|% 7,11
|2019
|Şarkikaraağaç
|25.151
|12.441
|12.710
|% 5,65
|2019
|Gelendost
|15.298
|7.537
|7.761
|% 3,44
|2019
|Keçiborlu
|14.152
|7.172
|6.980
|% 3,18
|2019
|Senirkent
|11.395
|5.582
|5.813
|% 2,56
|2019
|Sütçüler
|10.295
|5.211
|5.084
|% 2,31
|2019
|Gönen
|7.185
|3.627
|3.558
|% 1,61
|2019
|Uluborlu
|6.287
|3.157
|3.130
|% 1,41
|2019
|Atabey
|5.761
|2.845
|2.916
|% 1,29
|2019
|Aksu
|4.557
|2.287
|2.270
|% 1,02
|2019
|Yenişarbademli
|2.087
|1.035
|1.052
|% 0,47
Isparta Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
|Yıl
|Yaş Grubu
|Nüfus
|Nüfus Yüzdesi
|2019
|0-4 Yaş
|25.634
|% 5,76
|2019
|10-14 Yaş
|28.908
|% 6,50
|2019
|15-19 Yaş
|34.340
|% 7,72
|2019
|20-24 Yaş
|44.267
|% 9,95
|2019
|25-29 Yaş
|29.302
|% 6,59
|2019
|30-34 Yaş
|29.497
|% 6,63
|2019
|35-39 Yaş
|31.664
|% 7,12
|2019
|40-44 Yaş
|30.639
|% 6,89
|2019
|45-49 Yaş
|29.258
|% 6,58
|2019
|50-54 Yaş
|26.475
|% 5,95
|2019
|55-59 Yaş
|27.051
|% 6,08
|2019
|5-9 Yaş
|27.145
|% 6,10
|2019
|60-64 Yaş
|24.296
|% 5,46
|2019
|65-69 Yaş
|19.868
|% 4,47
|2019
|70-74 Yaş
|14.712
|% 3,31
|2019
|75-79 Yaş
|9.731
|% 2,19
|2019
|80-84 Yaş
|6.342
|% 1,43
|2019
|85-89 Yaş
|4.371
|% 0,98
|2019
|90+ Yaş
|1.414
|% 0,32
Isparta Aldığı Verdiği Göç
|Yıl
|Aldığı Göç
|Verdiği Göç
|Göç Farkı
|2014
|17.966
|19.930
|-1.964
|2013
|18.730
|19.807
|-1.077
|2012
|19.731
|14.330
|5.401
|2011
|15.325
|18.269
|-2.944
|2010
|15.017
|18.255
|-3.238
|2009
|18.633
|15.822
|2.811
|2008
|17.997
|16.800
|1.197