METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA ÎL GENELİNDE FIRTINA)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Isparta il genelinde 05 Şubat 2020 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak rüzgarın, zamanla etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına(70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, 06 Şubat 2020 Perşembe günü .akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelmesi muhtemel, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar *.10,8-17,1 m/sec - 22-33 knot - 39-61 km/saat

Fırtına :17,2-20,7 m/sec ~ 34-40 knot - 62-74 km/saat

Kuvveti! Fırtına :20,8-24,4 nı/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat

Tam Fırtına :24,5-2S,4 m/sec -48-55 knot ~ 89-102 km/saat



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ