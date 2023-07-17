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İstasyon Caddesi yeni yüzüyle kent estetiğine değer katıyor

İstasyon Caddesi yeni yüzüyle kent estetiğine değer katıyor
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İstasyon Caddesi yeni yüzüyle kent estetiğine değer katıyor
Isparta Belediyesi’nin İstasyon Caddesinde başlattığı kaldırım ve orta refüj yenileme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda kaldırım ve orta refüje renkli begonit taş döşenirken, aydınlatma direkleri, otobüs durakları yenilendi, çevreye zarar veren ağaçların yerine caddeye uygun ağaçlar dikildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İstasyon Caddesi sakinlerinden Isparta Valisi Aydın Baruş ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman ile birlikte caddenin yeni halini inceledi.
 
Isparta Belediyesi’nin şehirde cadde, sokak ve meydan yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmaların son olarak yapıldığı yerlerden birisi İstasyon Caddesi oldu. İstasyon Caddesinin gidiş ve geliş bölümünde yıllar önce yapılan ve deformeye uğrayan kaldırım ve orta refüjün taban döşemeleri söküldü. Kaldırım ve orta refüje renkli begonit taş döşenirken, aydınlatmalar yapıldı. Ayrıca orta refüje rengarenk çiçekler dikildi.  Cadde boyunca eski aydınlatma direklerinin yerine dekoratif enerji tasarrufu sağlayan, verimliliği yüksek yeni aydınlatma direkleri dikildi.
İstasyon Caddesi boyunca yer alan otobüs durakları kaldırımda yürüyen vatandaşlara engel olmayacak şekilde yenilenerek, değiştirildi. Bölgede vatandaşların talebi doğrultusunda gövde yapısıyla özelliği kaybolmuş zararlı böceklerden dolayı çevreye zarar veren ağaçlar, kaldırılırken yerlerine caddenin yapısına uygun ağaçlar dikildi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İstasyon Caddesi sakinlerinden Vali Aydın Baruş ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman ile birlikte caddede tamamlanan çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Vali Baruş ve Garnizon Komutanı Albay Kahraman, İstasyon Caddesinin yeni haliyle çok güzel bir görünüme kavuştuğunu belirttiler.
İstasyon Caddesi üzerinde ikamet eden vatandaşlar ve esnaf da caddenin yeni halinden çok memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.
İstasyon Caddesi sakinlerinden Kemal Çetin, caddede çok güzel bir görsellik oluştuğunu ifade ederek, “Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve ekibinin emeklerine sağlık. Çok güzel bir ambiyans oldu. Yürürken kendimi başka bir yerde gibi hissediyorum. Herkes çok memnun. Harika bir çalışma oldu. Ekipler de çevreyi rahatsız etmeden temiz çalıştılar. Isparta’nın çok güzel bir caddesi oldu, teşekkür ederiz” dedi.
İstasyon Caddesinde esnaflık yapan İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz da 2004-2009 yılları arasında Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yaptığı dönemde İstasyon Caddesinin çevre düzenlemesinin yapıldığını ve andezit taş döşendiğini söyledi. Bu çalışmanın üzerinden yaklaşık 15 yıl geçtiğini dile getiren Korkmaz, “Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma oldu. Baktığınızda hem kaldırımın güzelliği hem de ışıklandırmasıyla ayrı bir güzellik katıyor. İstasyon Caddesinin eski cazibesi kaybolmuşken bu cazibe yerine geldi, kazandırıldı diyebiliriz. Burası Tren Garından Atatürk Parkına kadar giden güzergah. Burada akşamları rahatlıkla gidebilirsiniz. Millet Bahçesi açıldıktan sonra bu güzergahın güzelliği daha da artacak. Bu çalışmadan dolayı belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
Vatandaşlar ve esnaf da İstasyon Caddesinde yapılan çevre düzenlemesinin çok güzel olduğunu ifade ettiler. Vatandaşlar ve esnaf, “Kaldırım ve aydınlatmalar İstasyon Caddesini eski haline getirmek için güzel bir adım oldu. Önceki taşlar kış mevsimi için tehlikeliydi. Buzlanma oluyordu. Yeni taşlar ışıklandırmayla çok güzel oldu. Esnaf ve burada ikamet eden insanlar mutlu. Eski ağaçlarda akmalar oluyordu, oturan vatandaşlar ve esnaf da rahatsızdı. O ağaçların kaldırılıp yerlerine daha uygun ağaçların dikilmesi çok iyi oldu. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.
 
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