Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryerinin uzay çatı montajları tüm hızıyla sürüyor

Çatısı Güneş Enerjisi Sistemine uygun olarak projelendirilen Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryerinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan pazaryerinde çelik kolonların montajlarında da sona gelinirken, uzay çatı kurulumuna geçildi. İlk etapta birinci bölgenin montajı tamamlanan uzay çatı sistemi vinç yardımıyla kolonlar üzerine yerleştirildi.Isparta Belediyesi’nin geçen sene şehrin son yıllarda aldığı en yoğun kar yağışında çöken Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryerinin üstünün yeniden kapatılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. 7.857 metrekare toplam alana sahip bölgede 6.750 metrekarelik pazar alanının üstünün kapatılması için başlatılan çalışmalarda altyapı tamamlandı.Fore kazık çalışmalarının tamamlanmasının ardından kolon montajları da yüklenici firma tarafından tamamlandı. Diğer taraftan pazaryerinin çatısının kapatılması için uzay çatı montajları da sürüyor. Pazar alanının zemininde birleştirilen uzay çatı sistemi ardından vinçler yardımıyla kolonlar üzerine etaplar halinde kaldırılarak montajı gerçekleştiriliyor.Bugüne kadar yapılan çalışmalarda göçen Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryerinden çıkan malzemeler ile yine yeni otogar alanının çatısından sökülen uzay çatı sistemlerinin malzemeleri de kullanıldı. Böylelikle hiçbir malzeme hurdaya ayrılmamış olurken, ciddi bir ekonomik tasarrufta sağlanmış oldu.Yeniden inşa çalışmaları hummalı bir şekilde devam eden Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryerinin çatısı da güneş enerjisi santrali kurulumuna uygun olarak projelendirildi. Böylelikle hem Isparta’ya yeniden bir kapalı pazaryeri kazandırılırken, hem de çatı yüzeyinin güneş enerjisi panelleriyle donatılmasıyla elektrik üretimi sağlanmış olacak ve buradan da belediyeye ciddi bir ekonomik gelir elde edilmiş olacak.