İşsizlik Maaşları Kaç TL Oldu? Şartlara Güncelleme Geldi

Kişinin kendi isteği veya kusuru dışında işsiz kalmış olması,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış olması,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine başvurmak.

www.iskur.gov.tr

2023 yılında ekonomik toparlanma sürecinde binlerce emekçi için işsizlik maaşı alma şartları ve maaş tutarları merak konusu olmuştu. İşsizlik maaşı, işsiz kaldıkları dönemde sigortalı çalışanlara sağlanan önemli bir destek olma özelliğine sahip. Yeni düzenlemelerle birlikte işsizlik maaşı alabilmek için belirlenen şartlar ve zamlı maaş tutarları açıklandı.2023 yılında geçerli olacak işsizlik maaşı tutarlarına göre, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40'ından az olamayacak, yüzde 80'ini geçmeyecek şekilde ödeme yapılacak. Önceki yıllarda en düşük 4 bin 3, en yüksek 8 bin 6 lira olarak uygulanan işsizlik maaşı, yeni düzenlemeyle en düşük 5 bin 325 lira, en yüksek 10 bin 650 lira olarak belirlendi.İşsizlik maaşı alabilmek için dikkat edilmesi gereken şartlar şu şekilde:İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan bu şartlara uygun olan kişiler, başvurularını şahsen veya İŞKUR'un resmi web sitesi olanüzerinden elektronik ortamda yapabilirler.İşsizlik maaşı süresi, kişinin işsizlik durumuna ve sigortalı olarak çalıştığı süreye bağlı olarak değişmektedir. 2023 yılında, 600 gün süreyle prim ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün süreyle prim ödemiş olanlara 240 gün, 1080 gün süreyle prim ödemiş olanlara ise 300 gün süreyle işsizlik maaşı ödenmektedir.Bu düzenlemeyle işsizlik maaşına ulaşan vatandaşlar, ekonomik zorluklarla başa çıkmak ve geçiş dönemlerinde güvende olmak adına önemli bir destek elde edeceklerdir. İşsizlik maaşı, emekçiler için önemli bir sosyal güvenlik kalkanı olmaya devam edecek.