Isparta'daki Bekçi Adaylarının Dikkatine!

"2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Tarihi Açıklandı: İşte Detaylar"
Polis Akademisi Başkanlığı, 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı tarihi için duyuru yaptı. Sınavın 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 14.00'te Ankara'da düzenleneceği belirtildi.
Adaylar, sınava katılmak için 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında şahsen başvurularını yapabilecekler. Başvuruları kabul edilen ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarıyla geçen adaylar, sınava katılma hakkı elde edecekler.
Sınav giriş belgeleri, 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren adayların e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulaması aracılığıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecektir.
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına katılmak isteyen adaylar, bu belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamalı ve hazırlık süreçlerini dikkatle takip etmelidir. Unutulmamalıdır ki, başvuruları ve diğer önemli adımları başarıyla geçen adaylar, bu önemli mesleki sınavda şanslarını deneme fırsatını elde edeceklerdir. Başarılar dileriz!