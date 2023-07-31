Isparta'daki Sürücüler Dikkat! Bu Gece Zam!

"Motorine 1 Ağustos'ta 1,07 TL Zam Geliyor: Güncel Akaryakıt Fiyatları"



1 Ağustos Salı gününden itibaren motorine yapılması beklenen 1,07 TL zam, Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarındaki artışlardan kaynaklanıyor. Son dönemde sıkça yapılan akaryakıt fiyatlarındaki zamlar nedeniyle benzin ve motorin fiyatları yükselmişti. Özellikle 16 Temmuz'da yapılan ÖTV zammıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına 6 lira civarında bir artış gelmişti ve sonrasında da yapılan zam kararlarıyla fiyatlar artmaya devam etti.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatlarına göre, İstanbul'da benzin fiyatları 36,05 TL iken motorin fiyatları 35,30 TL olarak görülüyor. Ankara'da benzin fiyatları 36,53 TL, motorin fiyatları 35,78 TL; İzmir'de benzin fiyatları 36,63 TL, motorin fiyatları 35,95 TL düzeyinde bulunuyor.