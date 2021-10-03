Isparta'yı "Keşif Isparta" ile KeşfetŞehrimizin tarihi, coğrafi ve doğal güzelliklerini yakından tanıtma gayesi ile Üniversitemiz Kurumsal İletişim Merkezince 2017 yılında hayata geçirilen ve her yıl binlerce öğrenciye Batı Akdeniz’i tanıtan “Keşif Isparta” projesi yeniden başlıyor. Geziye katılmak isteyen öğrenciler başvurularını, 12 Ekim Salı günü mesai bitimine kadar SDÜNet uygulaması üzerinden çevrim içi yapabilecek.
* Önceden belirlenmiş rotalara ücretsiz olarak düzenlenecek geziler tüm öğrencilerimize açıktır. Katılacak öğrenciler, başvurusu sırasına göre belirlenecektir.
Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız