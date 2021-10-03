Isparta’dan Millî servete dev katkı

Isparta, ihracat geliri ile Türkiye ekonomisine önemli bir değer sağlıyor: Isparta, 1-30 Eylül 2021 tarihleri arasında 34 milyon 551 bin 72 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 1 Ocak- 30 Eylül 2021 tarihleri arasında ise bu değer 339 milyon 616 bin 70 dolar olarak hesaplandı.



-Artış hızı devam ediyor

Isparta Ağustos 2021’de 27 milyon 926 bin 14 dolar değerinde ihracat gerçekleştirmişti. Eylül’de bu değeri yükseltti.

Isparta, Eylül 2020’de ise 30,4 milyon dolar değerinde ihracat yapmıştı. Ocak-Eylül 2020’deki ihracatı ise kayıtlara 248 milyon 697 bin dolar şeklinde geçmişti.

Isparta, 1 Ocak- 30 Eylül 2021 tarihleri arasında ise 339 milyon 616 bin 70 dolar büyüklüğünde ihracat verilerine ulaşarak yeni bir rekora imza attı.



-81 kent içerisinde 30’uncu durumda

Isparta, Türkiye’de en yüksek ihracat yapan kentler içerisinde yer alıyor

Zira 81 kent içerisinde Isparta, ihracat geliri ile 30’uncu sırada bulunuyor.



Kent Eyl.’21 Sıra Oca.-Eyl.’21

Antalya 152.391,74 15 1.349.051,02

Isparta 34.551,72 30 339.616,70

Afyon 35.407,63 34 286.531,47

Burdur 23.754,52 41 222.032,56



-TR 61 Bölgesi’nden Millî servete devasa katkı

Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-30 Eylül 2021 tarihleri arasında 208 milyon 670 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2020 yılının aynı döneminde ihracat 159 bin 968 dolar idi. Değişim 30,4 oldu. Pay (20) yüzde 1.1 olarak hesaplandı.



-Türkiye’nin en yüksek ihracat yapan bölgelerinden biri

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında ise ihracat 1 milyar 863 bin 885 dolar şeklinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 1 milyar 364 bin 770 dolar idi. Değişim 36,6 oldu. Pay (20) yüzde 1.3 olarak kayıtlara geçti.



Isparta-İhracat-2021 Yılı

Dönem İhracat (Bin Dolar)

Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.442,65

Mayıs 38.849,22

Haziran 50.434,40

Temmuz 37.875,81

Ağustos 27.926,14

Eylül 34.551,72



Toplam 339.616,70



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Isparta’nın Eylül 2021 ihracatı: 34.551,72 dolar

Isparta’nın Ocak-Eylül 2021 ihracatı: 339.616,70 dolar

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Isparta Eylül 2020 ihracatı: 30.483,22 dolar

Isparta’nın Ocak-Eylül 2020 ihracatı: 248.697,14 dolar

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Isparta’nın Ağustos 2021 ihracatı: 27.926,14 dolar

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