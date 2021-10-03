SDÜ Dijitalleşme Adımlarını Hızlandırıyor

Öğrenme Yönetim Sistemi Oluşturuldu

Yüz yüze ve çevrim içi eğitim modellerinde öğrencilerine her daim kesintisiz eğitim sunmayı hedefleyen Süleyman Demirel Üniversitesi, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) kuruluşundan bu yana en aktif dönemini yaşadı. Merkez, pandemi süresinde hızlı bir şekilde eyleme geçerek canlı dersleri ve çevrimiçi sınavları başarıyla gerçekleştirdi. Merkez Müdürü Öğretim Görevlisi Osman Daban, merkezin kuruluşundan bu yana yürüttüğü çalışmalar ile yeni eğitim öğretim yılı için yapılan hazırlıklardan bahsetti.Pandemi dönemiyle birlikte Süleyman Demirel Üniversitesinin dijitalleşme adımlarını hızlandırdığını vurgulayan Daban, “Üniversitemiz bu süreçte öncelikle Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini aktifleştirdi. Bu anlamda gereken altyapı yatırımlarını yaptı. Üniversite senatosu, “YÖK Dersleri” olarak tanımlanan ortak dersleri çevrim içi olarak yürütme kararı aldı. UZEM olarak alınan bu karara istinaden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İngilizce ve Temel Bilgi Teknolojileri derslerini uzaktan öğretim yoluyla verebilmek adına 3 dersin 14 haftalık videolarının profesyonel çekimlerini gerçekleştirmek için stüdyo ve tüm operasyonların yönetileceği ve öğrencilerin uygulamalı eğitim alacağı çalışma sahasını kurduk. İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik eğitimlerinin yanında uygulama yapabilecekleri, kısmi-zamanlı çalışarak deneyim elde edecekleri bir ortam oluşturduk.” dedi.Öğrenme Yönetim Sisteminin (ÖYS) altyapısı için üniversite yönetimi ve çeşitli birimler ile planlama yaptıklarını dile getiren Daban, şunları kaydetti: “Bu planlamalar neticesinde 2020-2021 Bahar Yarı Yılında, yarıyıl sonu sınavlarından önce ÖYS’ye geçiş kararı alındı. Bu geçişle beraber eski Öğrenci Bilgi Sistemi de yenilendi. Her iki sistem de yetenekleri itibariyle talep edilen ihtiyaçları karşılayan, günümüz teknolojileriyle uyumlu ve kullanıcı dostu arayüzleri ile ön plana çıktı. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında tüm planlamalarını tamamlamış olan Uzaktan Eğitim Merkezi, yeni dönemde öğrencilerimize daha iyi altyapı ve öğrenmeyi kolaylaştıran sistemler ile hizmet veremeye devam edecek.”