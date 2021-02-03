Yeni Nüfus Müdürlüğü Binası İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Uzun yıllar boyunca Valilik binasında hizmet veren ancak kapasitelerinin artmasıyla birimlerini Isparta’daki farklı binalara taşıyarak vatandaşlara çalışmalarına devam eden İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası inşaatı hızla devam ediyor. Bahçelievler mahallesi Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi’nin karşısında inşaat çalışmaları 2020 yılında başlanan hizmet binası 1.000 metrekare alanda ve Isparta’ya yakışır şekilde yapılıyor. Bina İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nü bir araya getirerek tek bir yerde vatandaşlarımıza hizmet sunacak. İçişleri Bakanlığı ve İl Özel İdaresinin destekleriyle yürütülen proje 2021 yılı sonunda bitirilerek Ispartalılara hizmet verecek.