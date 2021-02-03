ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İli Merkez İlçesi Deregümü köyünde. 01 Şubat 2021 tarihinde. “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, “Hükümlü veya 1 utuklunun Kaçması” ve “Yoklama Kaçağı” suçlarından hakkında (13) yıl (20) ay (15) gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan; F.B. isimli şahıs; Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe J.K.lığı Asayiş Timleri tarafından saklandığı ikametinde yakalanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir.



Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

