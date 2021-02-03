Isparta'da bazı cadde ve sokaklardaki ücretli otopark uygulamasına ilişkin belediye meclis kararı mahkeme tarafından iptal edilirken, bu alanda istihdam edilen 55 kişiye Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen sahip çıktı. Ellerinde çiçekler, kucaklarında çocukları ve aileleriyle birlikte belediyeye gelen 55 otopark görevlisi Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti.Şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltan ve gelişi güzel araç parkını önleyen ücretli otopark uygulamasının iptali için iki vatandaş tarafından dava açılmış ve mahkemede cadde otoparkının iptali yönünde karar vermişti. İptal kararı sonrası otoparklarda çalışan 55 işçinin ne olacağı merak konusu olmuştu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şubat ayı meclis toplantısının ilk oturumunda konuya ilişkin yaptığı açıklamayla otoparklarda çalışan işçilerin belediyede çalışmaya devam edeceği ve işten çıkarılmayacağı müjdesini vermişti. Başkan Başdeğirmen, “Biz arkadaşlarımızı sadece otoparklarda çalışabilirsiniz diye işe aldık. Böyle bir şeyden sonra 55 vatandaşımızı sokağa atalım mı? Biz bunu yapamayız. Bu arkadaşlarımızı sokakta bırakmayıp belediyemizin değişik birimlerinde çalıştıracağız” demişti.Bu müjde üzerine belediye otoparklarında çalışan 55 işçi büyük sevinç yaşadı. Aileleri ve çocuklarıyla birlikte belediyeye gelen otopark çalışanları Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Ellerinde çiçekler, kucaklarında çocuklarıyla birlikte belediye binasına gelen otopark çalışanları Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.Pandemi süreci dolayısıyla belediye binası önünde otopark çalışanları, aileleri ve çocuklarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, otoparklarda çalışan personelin iki gündür zor bir süreç geçirdiğini dile getirerek, “Bu işle ilgili ortaya bir çözüm noktası koyduk. Sizler işinize devam edeceksiniz arkadaşlar” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen otopark çalışanlarına yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Otoparklar ile ilgili ortaya çıkan bu hadise hem sizleri, hem bizleri üzdü. İnsanların hayatında karşısına her şey gelebiliyor. Birlikte bu sorunu en kısa sürede aşacağımız inancındayım. Böyle bir kış gününde sizleri işsiz bırakmak, bizim içimize el vermez. Böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Devletimizin imkanları çok geniş. Kim ne yaparsa yapsın sizlerle olan beraberliğimizi engellemeleri mümkün değil. Allah'ın izniyle daha farklı yerlerde, daha farklı işlerde hep beraber güzel işler yaparız. Biz, sizleri buraya görevlendirirken, sizlerin görevinin yol kenarındaki otoparklar ile ilgili olduğunu söyledik. Sizlerle bu işbirliğine başladık. Tabii ki başka bir yere geçmenizin mümkün olmadığını da başlarken sizlerle paylaşmıştık. Bundan hepinizin de bilgisi var. Sizlerin görevi yol kenarındaki otoparklarda çalışmaktı. Ancak böyle bir durumla karşılaşınca, bizlerde arkadaşlarımızla, meclis üyelerimiz ve başkan yardımcılarımız ile beraber ortaya bir çözüm noktası koyduk. Sizlerle birlikte devam edeceğiz. Sizler işinize devam edeceksiniz arkadaşlar. Sizler yeter ki işinizi gerektiği şekilde, aldığınız vazifeleri tam layıkıyla yapın ki, bizler başka sorunlar yaşamayalım”Bundan sonraki süreci de yakından takip ettiklerini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Tabii ki yol kenarındaki otoparkların devamı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ülkemiz hukuk devleti. Hukukun vermiş olduğu karara bizim herhangi bir karşı çıkmamız mümkün değil. Bizde hukuki mücadelemizi vererek, hukuk anlamında bu işte başarılı çıkacağımız inancındayız. Kısa sürede bu işi halledip sizlerin tekrar aynı yerde çalışmaya başlamanızı sağlayacağız. Bu arada o başlayıncaya kadar evinize gidin bekleyin anlamı çıkmasın. Arkadaşlarımız sizlerle görüşüp, değişik birimlere dağıtılarak, geçici olarak da olsa görevlerinize devam edeceksiniz. Yol kenarlarındaki problemler bittikten sonra işlerinize döneceksiniz. Yarın size nerede, hangi birimlerde olacağınız söylenecek. Verilmiş olduğunuz birimlerde işinize geçici olarak devam edin, en kısa zamanda da problemler çözülür, tekrar eski yerinize geleceğinizi bilin” görüşlerinde bulundu.Otopark görevlisi Ali Osman Sesli, kış gününde işten çıkartılmadıkları için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Sesli, “Allah başkanımızdan razı olsun. Bizi mağdur etmedi. Kış aylarında bize sahip çıktı. Biz de görevimizi layıkıyla yapmaya çalıştık. Biz kendisinden memnunuz inşallah kendisi de bizden memnundur” dedi.Mustafa Tunay da farklı birimlerde görevlendirilecek olmalarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Sayın başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kış gününde bizi zor durumda işsiz bırakmadılar. Bize sahip çıktılar” diye konuştu.