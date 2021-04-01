TÜBİTAK LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASINDA 7 ÖDÜL KAZANDIK

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın temel amacı gençleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettikleri konuları araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere yenilikçi ve özgün çözümler üretebilmelerine katkıda bulunmaktır.Bu yıl 52.si gerçekleştirilen 2021 Yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvuruları sonuçlarına göre ilimiz genelinde toplam 21 proje ön elemeyi geçerek Konya Bölge Sergisine katılmaya hak kazanmıştı.Konya Bölge Sergisi 25 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılmıştır. Konya Bölge Sergisine Isparta, Antalya, Konya, Burdur, Karaman, Afyonkarahisar illerimizden lise öğrencilerimizce hazırlanan toplam 180 proje katılmıştır. Jüri değerlendirmesi sonucunda 44 proje derece almış bulunmaktadır. İlimiz lise öğrencilerimizce hazırlanan 4 proje birincilik, 1 proje ikincilik ve 2 proje üçüncülük ödülü almıştır.ISPARTA MEM