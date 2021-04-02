ISPARTA'DA EN İYİ EKSPERTİZ AUTOEXPER!

AUTOEXPER ARAÇLAR İÇİN UYGULADIĞI İŞLEMLERİ ŞÖYLE SIRALIYOR...

KADRO

SİSTEMİ

ÖLÇÜM CİHAZLARI

KONTROL ve RAPORLAMA

SIFIR KM ARACA EKSPERTİZ YAPILIR MI?

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Isparta’da aracınız güvence altında! Çünkü, tüm ekspertiz raporlarınız Autoexper’in sunduğu güvence sistemi kapsamındadır.Uzman kadro, son sistem ölçüm cihazları, detaylı kontrol ve raporlama ileoto ekspertizde Türkiye'nin tercihi.UzmanIsparta Autoexper şubesinde ekspertiz raporları, konusunda uzman, detaylı eğitim sisteminden geçirilmiş ve sertifikalandırılmış uzman personeller tarafından hazırlanmaktadır.GüvenceŞubelerimizden almış olduğunuz ekspertiz raporları Autoexper güvence sistemi kapsamındadır. Bu sistemde raporlarda hata olması durumunda değer kaybı bedeli ödüyoruz. Biz hizmetimize o kadar güveniyoruz ki hata durumunda kaybınızı ödemeyi taahhüt ediyoruz.Son sistenAutoexper şubelerinde kullanılan cihazlar, tüm kontrolleri yapılmış, yeterlilik belgelerine sahip, marka olarak kendini kanıtlamış ve en doğru ölçüm yapan test cihazlarıdır.DetaylıAutoexper aracınızla ilgili tüm kontrolleri en detaylı şekilde yapmakta ve tercih ettiğiniz pakete göre 9 sayfaya kadar ayrıntılı raporlarını size sunmaktadır.Yeni araçların bayiden alınıp muhafaza edilmesi ve satılmasına kadar olan süreçlerde belli handikaplar ortaya çıkabiliyor. Araç fabrikadan showrooma gelirken bile taşıma esnasında düşme, çizilme vs. gibi birçok kazayla karşılaşabiliyor. Tüm bunlara araçların ayrıca bayi, galeri ya da kişilere satılıp tüketiciye ulaşması eklenince de tüm bu riskler haliyle ikiye üçe katlanıyor.Bu tarz bir sorunla karşılaşmamak için akla gelen ilk hamleyaptırmak. Son zamanlarda bilinçlenen tüketici kesimiyle birlikte sıfır araç ekspertizi de oldukça rağbet görmekte ve sıklıkla karşılaşılan bir durum. Bu araçlarda en çok merak edilen gövde de oluşması muhtemel hasarlar olduğu içindaha çok sıfır araçlara boya kaporta paketini uyguluyor.