Isparta’da aracınız güvence altında! Çünkü, tüm ekspertiz raporlarınız Autoexper’in sunduğu güvence sistemi kapsamındadır.Uzman kadro, son sistem ölçüm cihazları, detaylı kontrol ve raporlama ile AUTOEXPER, oto ekspertizde Türkiye'nin tercihi.
AUTOEXPER ARAÇLAR İÇİN UYGULADIĞI İŞLEMLERİ ŞÖYLE SIRALIYOR...
Uzman KADRO
Isparta Autoexper şubesinde ekspertiz raporları, konusunda uzman, detaylı eğitim sisteminden geçirilmiş ve sertifikalandırılmış uzman personeller tarafından hazırlanmaktadır.
Güvence SİSTEMİ
Şubelerimizden almış olduğunuz ekspertiz raporları Autoexper güvence sistemi kapsamındadır. Bu sistemde raporlarda hata olması durumunda değer kaybı bedeli ödüyoruz. Biz hizmetimize o kadar güveniyoruz ki hata durumunda kaybınızı ödemeyi taahhüt ediyoruz.
Son sisten ÖLÇÜM CİHAZLARI
Autoexper şubelerinde kullanılan cihazlar, tüm kontrolleri yapılmış, yeterlilik belgelerine sahip, marka olarak kendini kanıtlamış ve en doğru ölçüm yapan test cihazlarıdır.
Detaylı KONTROL ve RAPORLAMA
Autoexper aracınızla ilgili tüm kontrolleri en detaylı şekilde yapmakta ve tercih ettiğiniz pakete göre 9 sayfaya kadar ayrıntılı raporlarını size sunmaktadır.
SIFIR KM ARACA EKSPERTİZ YAPILIR MI?
Yeni araçların bayiden alınıp muhafaza edilmesi ve satılmasına kadar olan süreçlerde belli handikaplar ortaya çıkabiliyor. Araç fabrikadan showrooma gelirken bile taşıma esnasında düşme, çizilme vs. gibi birçok kazayla karşılaşabiliyor. Tüm bunlara araçların ayrıca bayi, galeri ya da kişilere satılıp tüketiciye ulaşması eklenince de tüm bu riskler haliyle ikiye üçe katlanıyor.
Bu tarz bir sorunla karşılaşmamak için akla gelen ilk hamle “ekspertiz” yaptırmak. Son zamanlarda bilinçlenen tüketici kesimiyle birlikte sıfır araç ekspertizi de oldukça rağbet görmekte ve sıklıkla karşılaşılan bir durum. Bu araçlarda en çok merak edilen gövde de oluşması muhtemel hasarlar olduğu için AUTOEXPER daha çok sıfır araçlara boya kaporta paketini uyguluyor.
Adres: Yeni sanayi sitesi 3241 sk. No:41 ISPARTA
Website: www.ispartaautoexper.com/
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