ISPARTA İKİZLER MOBİLYA AÇILDI: İMALATTAN HALKA SATIŞ

Evleneceklere ve mobilyalarını yenileyeceklere ve yeni mobilya alacaklara müjde!

Üretimden kuruluma kadar her aşamada, ulaşılabilir olmada her zaman müşteri odaklı hizmet İkizler Mobilya'da...

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Özgün ve kaliteli mobilyalarla yaşam alanlarına değer katın...! Eviniz veya iş yeriniz için yalnızca en uygun malzemelerden yapılmış, en kaliteli mobilyaları edinin.Isparta'da sanayi bölgesinde mobilya imalatı yapan İkizler Mobilya Gazikemal mahallesine showrom mağazasını açtı.Mobilya tasarımı ve özel dekorasyon alanında hizmet veren firma, yapmış olduğu bu atılım ile Isparta'da müşterilerine İkizler Mobilya kalitesini, yaşatmayı amaçlıyor. Mobilya ve dekorasyon ürünlerini imâl eden firma, siparişe özel üretimler de yapıyor. ( Mutfak dolabı, Ranza, Vestiyer, Yüklük vb...)İkizler Mobilya yekilisi Mustafa Yaman “Etikete değil kaliteye önem veren, alırken kazanmak isteyen herkesi mağazamıza bekliyoruz” Dedi.Gazikemal mahallesi Hasan Fehmi Cd. No:22