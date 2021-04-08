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Evleneceklere ve mobilyalarını yenileyeceklere ve yeni mobilya alacaklara müjde!
Isparta'da sanayi bölgesinde mobilya imalatı yapan İkizler Mobilya Gazikemal mahallesine showrom mağazasını açtı.
Mobilya tasarımı ve özel dekorasyon alanında hizmet veren firma, yapmış olduğu bu atılım ile Isparta'da müşterilerine İkizler Mobilya kalitesini, yaşatmayı amaçlıyor. Mobilya ve dekorasyon ürünlerini imâl eden firma, siparişe özel üretimler de yapıyor. ( Mutfak dolabı, Ranza, Vestiyer, Yüklük vb...)
İkizler Mobilya yekilisi Mustafa Yaman “Etikete değil kaliteye önem veren, alırken kazanmak isteyen herkesi mağazamıza bekliyoruz” Dedi.
Üretimden kuruluma kadar her aşamada, ulaşılabilir olmada her zaman müşteri odaklı hizmet İkizler Mobilya'da...
Adres: Gazikemal mahallesi Hasan Fehmi Cd. No:22
Telefon: 0536 499 03 99