METEROLOJİ UYARDI KAR GELİYOR

Meteoroloji, 28 Kasım-2 Aralık haftasının hava tahmin raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre, pazar gününden itibaren yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak.Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat çekilen açıklamada, Isparta için kar yağışı uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Kasım-2 Aralık haftasının hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan rapora göre; önümüzdeki haftanın ortasında yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olacak.