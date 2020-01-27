Muğla’nın Marmaris İlçesi’nden kalkan helikopter hava ambulansı Isparta’daki özel bir hastaneye hasta taşıyordu ancak, sevk edilirken kişi ağırlaşınca Burdur’da acil iniş yapmak zorunda kaldı.



ISPARTA’YA HASTA GETİRİYORDU

Hava ambulansı Burdur semalarında giderken 52 yaşındaki hasta Gülay Sarı’nın durumu ağırlaştı. Helikopter Burdur Gazi Atatürk Stadyumuna acil iniş yaptı.



HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülen 52 yaşındaki Gülay Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

