ISPARTA'DA O APARTALAR MÜHÜRLENDİ

Isparta Valisi Seymenoğlu:

Isparta'da Merkez muhtarlarla Ocak ayı toplantısında bir araya gelen Vali Ömer Seymenoğlu, Apart konusunda mevzuat uymayanlar hakkında yasal işlemlerin başladığını belirtti.Seymenoğlu,kurul kararıyla Isparta'da birkaç apartın mühürlendiğini söyledi.'' Sadece bana verilen rakam 20 bin'in üzerinde apart var,ancak resmi olarak apart sayısı birkaç elin parmaklarını geçmiyor. Birisine kiraya veriyor arkadaşlar, son uygulamalarda onu görüyoruz, mülk sahibi ''O'' kişi 2 günlük, 1 günlük, 3 günlük, 1 haftalık, ne kira kontratı var ne fatura var ne bir şey var kiralamış oluyor. Bu tür yerlerde de zaman zaman sıkıntı oluyor, en son Sağlık İl Müdürlüğü hıfzıssıhha kurulu kararı ile mesela birkaç tanesini mühürledik ama bir de savcılığa gidip ifade vermesi ceza alsa da almasa da çok çok kötü bir şey.'' Dedi.