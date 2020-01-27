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Isparta'da çocuklar 15 tatili akıl ve zeka oyunları ile geçiriyor...

Isparta çocuklar sömestr'i akıl ve zeka oyunları oynayarak daha çok öğreniyor ve eğleniyorlar...

Isparta'da çocuklar 15 tatili akıl ve zeka oyunları ile geçiriyor...
ISPARTA
G.Tarihi: 27.01.2020 00:45
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri ve teknoloji ile madde bağımlılığından uzak kalarak akşamları da aileleri ile beraber vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla akıl ve zeka oyunları eğitimine başladı.
Bu kapsamda Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezince Kasım Ocak dönemleri arasında 90 çocuk verilen eğitimlere katıldı. Sömestr tatilinde de gençlerin vakitlerini iyi değerlendirmeleri ve Gençlik Merkezleri arası turnuva ya hazırlık için akıl ve zeka oyunları kampı düzenlendi. Bu sayede gençler Yarıyıl tatilinde televizyon telefon ve tablet en uzak kalarak arkadaşları ile hoş vakit geçirme imkânı buldular. Akıl ve zeka oyunları eğitmeni Furkan Tüzel amaçlarının gençlerin aileleri ile birlikte vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu belirterek bu oyunların konsantrasyon ve birey ilişkilerini artırdığına dikkat çekti.

Furkan Tüzel: 

''Normal şartlarda biz eğitim öğretim dönemi içerisinde gençlerimize akıl ve zeka oyunları eğitimi verdik. Bu Bizim yapmış olduğumuz eğitimlerden sadece bir tanesi buradaki amacımız akıl ve zeka oyunlarıyla gençlerin boş vakitlerini Çok kaliteli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak akşam vakitlerinde okullarından sonra aileleri ile kaliteli vakit geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Burada öğrendikleri oyunlarla orada Anneleri ile babalarıyla abileri ablaları ile beraber bu oyunları oynayarak kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak için bu eğitimleri veriyoruz. Şu anda da 15 tatili değerlendirip gençlerimize turnuva oyunlarının kamplarını yapıyoruz bu arkadaşlarımızla beraber inşallah Mart ayında düzenlenecek olduğumuz il çapında bir turnuvamız olacak o turnuvada oynanacak olan oyunları şimdi öğretip Aynı zamanda da antrenman yapmalarını sağlıyoruz. Gençler Bu oyunlar aracılığıyla hem konsantrasyonu artırıyor arkadaşları ile ilişkilerini arttırıyor derslerin yoğunlaşması anlamında da derslere es verme anlamında da çok faydalı olduğunu düşünüyoruz ve bunun da verimini alıyoruz.'' Dedi.

Aakıl ve zeka oyunları eğitimlerine katılan Çocuklar ve gençler Yeni Yeni oyunlar öğrendiklerini Bu yüzden de mutlu olduklarını söylediler. 
 

SÖMESTR TATİLİNİ AKIL VE ZEKA OYUNLARI ÖĞRENEREK GEÇİRİYORLAR
Isparta İl Müdürlüğümüz bağlı Gençlik Merkezlerimizde çocuklarımıza akıl ve zeka oyunlarını öğreterek düşünme, hamle yapma, bir sonraki hamleyi düşünme gibi becerilerini geliştirecek oyunları öğretiyoruz. Çocuklarımız mangala, kulami, pentago, reversi gibi 30 farklı oyunu öğreterek onları yarışmalara hazırlıyoruz.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
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