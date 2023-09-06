Isparta Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı'nı Kutladı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıldönümünü kutladı. Başkan Başdeğirmen, Zabıta Müdürlüğü personelini ziyaret ederek teşkilatın şehir için önemli görevler üstlendiğini ve bu görevi başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Başkan Başdeğirmen, Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek sohbet etti ve teşkilatın kentte sağlık, huzur ve güvenliği sağlama misyonunu takdir etti. Zabıta Müdürlüğü personeli de Başkan Başdeğirmen'e teşekkürlerini iletti.

Zabıta Teşkilatı'nın Isparta için önemli bir birim olduğunu vurgulayan Başkan Başdeğirmen, zabıtanın işlevlerini ve sorumluluklarını anlattı. Ayrıca, zabıtanın vatandaşların sağlığından güvenliğine kadar birçok alanda hizmet verdiğini ve bu hizmetlerin şehir için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Başdeğirmen, zabıtanın 24 saat boyunca görev başında olduğunu ve vatandaşların her zaman ulaşabileceği bir birim olduğunu belirtti. Ayrıca, zabıtanın sadece sorunları çözme değil, aynı zamanda önleyici bir rol oynadığını da vurguladı.

Sonuç olarak, Başkan Başdeğirmen, Zabıta Teşkilatı'nın şehir için büyük bir öneme sahip olduğunu ve teşkilatın çalışmalarının Isparta'nın yaşanabilirliğine katkı sağladığını ifade etti. Zabıta Haftası'nı kutlayarak teşkilata kolaylıklar diledi.