YERLİ KAVUN ÇEŞİTLERİ YÜZ GÜLDÜRDÜ

İlimizde Mayıs ayında Pandemi döneminde demonstrasyonu kurulan, 1950 adet ÜNLÜ, 740 adet BURAK kavun çeşitleri ile ilgili tarla günü yapıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı kurumlar arası işbirliği yayın projesi kapsamında, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve tescil ettirilen BURAK ile ÜNLÜ kavun çeşitlerinin İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğinde, İlimiz Merkez ilçeye bağlı Küçükgökçeli köyünde yetiştirilen kavun bahçelerinde tarla günü gerçekleştirildi.Covid-19 ile mücadele tedbirleri alınarak düzenlenen tarla gününe Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli teknik personel ve üreticiler katıldı. Kurulan deneme bahçesinde olgunlaşan yerli kavunlar toplanırken çeşitlerin verimliliği de gözlemlenerek sonraki yıllarda ekim alanının genişletilmesi öngürüldü. Toprak yapısının son derece uygun olduğunu, bölgede kavun ekim alanlarının genişleterek verimli toprağın değerlendirilmesi ile birlikte bir ürünün daha İlimiz tarım sektörüne kazandırılmasının gerektiğini belirten ekipler; yörenin iklim şartlarına da uyum sağlayan kavunun daha sulu ve aromatik olduğunun gözlemlendiği ve Isparta’nın yeni gözdesi olmaya aday bir tür olacağının altını çizdiler.