GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Haber: Madde madde sıraladılar: Bu kişiler aşı olmalı (Günün Önemli Başlıkları)

Haber: Madde madde sıraladılar: Bu kişiler aşı olmalı (Günün Önemli Başlıkları)
ISPARTA
186 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

Madde madde sıraladılar: Bu kişiler aşı olmalı (2 Eylül 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)

2 Eylül 2020 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri Isparta Haberokuyucuları için derledik.

 
TABLO ALARM VERİYOR
Son 24 saatte 47 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaşıldı Tabloya göre son 24 saatte 47 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 417’e yükseldi.Bugün toplam 109 bin 443 test yapılırken, bin 572 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 271 bin 705 oldu. Bugün iyileşen bin 3 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı da 245 bin 929'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise 991 olduğu açıklandı.

DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR
Osmanlı'dan sonra bir ilk
TSK’nın Suriye ve Libya’daki başarılı askeri operasyonları ve artan etkisi dünyanın da gündeminde. Bloomberg’de, Türk ordusunun Osmanlı’dan sonra ilk kez bu kadar geniş bir coğrafyada varlık gösterdiğine dikkat çekilerek, “Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlarda faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege’de devriye atıyor” yorumu yapıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI UYARDI
Bu gruptakiler grip aşısı olsun
Sağlık Bakanlığı, grip aşısı tartışmaları sürerken kimlerin mutlaka grip aşısı olması gerektiğini açıkladı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre risk grubunda olanlar ve aşı yaptırması gerekenler şöyle;
65 yaş ve üzerindekiler
Kronik böbrek yetmezliği olanlar
Kalp damar sistemi hastaları
Şeker hastaları Hamileler
Astım, kronik akciğer hastalığı olanlar
6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.

ÜLTİMATOM VEREBİLİRİZ
Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu
Yunanistan’ın Meis adasına asker çıkararak sergilediği agresif tutum nedeniyle Doğu Akdeniz’de gerilim sürüyor. Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan haklarına işaret eden askerî uzmanlar, böyle bir durumda Atina’nın adalardan da olacağını vurguluyor. Yunanistan'ın adaları silahlandırarak Türkiye’nin askeri müdahalesine davetiye çıkardığına dikkat çeken uzmanlar, Atina’nın kışkırtıcı hamleleriyle Ege Denizi’ndeki bazı adaların, Meis'teki statükonun değiştirilmesinin de önünü açacağını vurguluyor.

MACRON'DAN KÜSTAH TEHDİT
Bir şey yapmazsanız yardım yok
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'ındaki patlamadan sonra ülkeye gerçekleştirdiği ikinci ziyaretini, Lübnanlı yöneticilere tehditkar sözlerle sonlandırdı.Lübnan hükümetinin 8 hafta gibi bir sürede vaatlerini yerine getirebileceğini dile getiren Macron, tehditkar bir ses tonuyla şunları kaydetti: "Yetkililer ekim ayının sonuna kadar bir ilerleme kaydetmezse sonuçları ve cezaları üstleniriz. Lübnan makamları bir şey yapmazsa uluslararası toplumun mali yardımlarının önü açılmayacaktır."

ORDU KARARI
Yunanistan'ın Türkiye korkusu
Yunan basını, Atina hükümetinin ülkenin silahlı kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla 10 milyar avroluk harcama yapmayı planladığını duyurdu. Devlet Bakanı Yorgos Gerapetritis katıldığı bir televizyon programında, hükümetin silahlı kuvvetlerini ve silah endüstrisini güçlendirme çabası çerçevesinde birçok ülke ile temas halinde olduğunu söyledi.Devlet Bakanı Yorgos Gerapetritis Fransa’dan Rafale uçaklarının alımı için henüz anlaşma olmadığını, bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini belirtti

20 BİN ATAMA GERÇEKLEŞTİ
Sonuçlar e-devlet'ten öğrenilecek
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Atama sonuçları Bakanlığın "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek.

AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu
Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu. Aytemiz Alanyaspor, Ventspils-Rosenborg eşlemesinin galibiyle,  Beşiktaş, Borac Banja-Rio Ave eşleşmesinin galibiyle, Galatasaray ise Nefçi Bakü'yü elemesi halinde  Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SİVASSPOR, BEŞİKTAŞ'I DEVİRDİ
Sivasspor 4'lü turnuvanın finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak
Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor'un yer aldığı The Land Of Legends Cup'ta Beşiktaş sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Sivasspor, Antalyaspor'u geçen Fenerbahçe'yle finalde karşılaşacak.

ATINA YUMRUK ATAN KARATAŞ'A CEZA
Ünlü jokeye 60 gün hak mahrumiyeti verildi
Yarış öncesi atına yumruk atarken görüntülenen jokey Halis Karataş’ın cezası belli oldu. Ünlü jokeye 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da emniyetten 17 operasyon!
Isparta ve Burdur'da hava sıcaklığı uyarısı
Haber: Madde madde sıraladılar: Bu kişiler aşı olmalı (Günün Önemli Başlıkları)
ISPARTA'NIN YERLİ KAVUN ÇEŞİTLERİ YÜZ GÜLDÜRDÜ
Isparta'da kaçak yapılara asla müsaade edilmeyecek
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Lavantanın Yolculuğu
Isparta Valisi Seymenoğlu Öğrencilerle Buluştu
Isparta'da sahte alkollü içecek operasyonu!
Yeni endişe Koronavirüs yön değiştirdi
ISPARTA'NIN ET UZMANI TÜRKER ET PİLİÇ YENİLENDİ
Davraz mora büründü Lavanta Hasadı Başladı
Isparta'da Tarihi Üzüm Pazarında çalışmalar başladı
İLK ZİL ÇALDI,OKULLAR AÇILDI 18 EYLÜL'E KADAR BÖYLE OLACAK
GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS MENÜLER...
Isparta'da el ve ayak basmalı pedallı dezenfektan standı Via'da
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun 30 Ağustos mesajı
Ağzının tadını bilenler Çiğköfteyi Nilgün Usta'dan alır!
YENİLENME VE DEKORASYON NEDENİYLE MOBİLYADA ŞOK KAMPANYA
75 il için SARI KODLU UYARI
Isparta Belediyesi'nden önemli duyuru
Haber: YÖK'ten çok önemli karar!
Satıcılarda esnaflarda isyan etti fiyatlar yüzde yüz arttı
ISPARTA'DA ARI SÜTÜ, BAL, POLEN, PROPOLİS NANE LİMON AKTAR
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da COVİD-19 vakalarında artış!Isparta'da COVİD-19 vakalarında artış!27 Ağustos 2020
Isparta öğrenci ile dolacak!Isparta öğrenci ile dolacak!27 Ağustos 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlarIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar27 Ağustos 2020
75 il için SARI KODLU UYARI75 il için SARI KODLU UYARI28 Ağustos 2020
Satıcılarda esnaflarda isyan etti fiyatlar yüzde yüz arttıSatıcılarda esnaflarda isyan etti fiyatlar yüzde yüz arttı28 Ağustos 2020
DİKKAT! ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARIDİKKAT! ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI27 Ağustos 2020
SDÜ’ nün Yeni Programları İlk Öğrencilerini KarşılıyorSDÜ’ nün Yeni Programları İlk Öğrencilerini Karşılıyor27 Ağustos 2020
ISPARTA'DA ARI SÜTÜ, BAL, POLEN, PROPOLİS NANE LİMON AKTARISPARTA'DA ARI SÜTÜ, BAL, POLEN, PROPOLİS NANE LİMON AKTAR27 Ağustos 2020
Isparta'daki avcılar bu habere dikkat!Isparta'daki avcılar bu habere dikkat!27 Ağustos 2020
Isparta Belediyesi'nden önemli duyuruIsparta Belediyesi'nden önemli duyuru28 Ağustos 2020
Eğirdir Sorkuncak ve Göktaş Köylerinde Yerinde Tespit ZiyaretleriEğirdir Sorkuncak ve Göktaş Köylerinde Yerinde Tespit Ziyaretleri27 Ağustos 2020
Isparta haber: Yerli ve Milli Üretime SDÜ DesteğiIsparta haber: Yerli ve Milli Üretime SDÜ Desteği27 Ağustos 2020
Isparta Valisi Seymenoğlu okulları ziyaret ettiIsparta Valisi Seymenoğlu okulları ziyaret etti27 Ağustos 2020
YENİLENME VE DEKORASYON NEDENİYLE MOBİLYADA ŞOK KAMPANYAYENİLENME VE DEKORASYON NEDENİYLE MOBİLYADA ŞOK KAMPANYA29 Ağustos 2020
Haber: YÖK'ten çok önemli karar!Haber: YÖK'ten çok önemli karar!28 Ağustos 2020
Ağzının tadını bilenler Çiğköfteyi Nilgün Usta'dan alır!Ağzının tadını bilenler Çiğköfteyi Nilgün Usta'dan alır!29 Ağustos 2020
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun 30 Ağustos mesajıIsparta Valisi Seymenoğlu'nun 30 Ağustos mesajı29 Ağustos 2020
Okullar Yeni Eğitim-Öğretim Dönemine HazırlanıyorOkullar Yeni Eğitim-Öğretim Dönemine Hazırlanıyor28 Ağustos 2020
ISPARTA’DA KADIN KOOPERATİFLERİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYORISPARTA’DA KADIN KOOPERATİFLERİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR29 Ağustos 2020
Isparta Orman İşletme Müdürlüğünde Çalışmalar DenetlendiIsparta Orman İşletme Müdürlüğünde Çalışmalar Denetlendi28 Ağustos 2020