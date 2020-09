Madde madde sıraladılar: Bu kişiler aşı olmalı (2 Eylül 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)

2 Eylül 2020 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri Isparta Haberokuyucuları için derledik.Son 24 saatte 47 kişi korona virüsten hayatını kaybettiTürkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaşıldı Tabloya göre son 24 saatte 47 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 417’e yükseldi.Bugün toplam 109 bin 443 test yapılırken, bin 572 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 271 bin 705 oldu. Bugün iyileşen bin 3 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı da 245 bin 929'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise 991 olduğu açıklandı.Osmanlı'dan sonra bir ilkTSK’nın Suriye ve Libya’daki başarılı askeri operasyonları ve artan etkisi dünyanın da gündeminde. Bloomberg’de, Türk ordusunun Osmanlı’dan sonra ilk kez bu kadar geniş bir coğrafyada varlık gösterdiğine dikkat çekilerek, “Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlarda faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege’de devriye atıyor” yorumu yapıldı.Bu gruptakiler grip aşısı olsunSağlık Bakanlığı, grip aşısı tartışmaları sürerken kimlerin mutlaka grip aşısı olması gerektiğini açıkladı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre risk grubunda olanlar ve aşı yaptırması gerekenler şöyle;65 yaş ve üzerindekilerKronik böbrek yetmezliği olanlarKalp damar sistemi hastalarıŞeker hastaları HamilelerAstım, kronik akciğer hastalığı olanlar6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.Türkiye'ye müdahale hakkı doğduYunanistan’ın Meis adasına asker çıkararak sergilediği agresif tutum nedeniyle Doğu Akdeniz’de gerilim sürüyor. Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan haklarına işaret eden askerî uzmanlar, böyle bir durumda Atina’nın adalardan da olacağını vurguluyor. Yunanistan'ın adaları silahlandırarak Türkiye’nin askeri müdahalesine davetiye çıkardığına dikkat çeken uzmanlar, Atina’nın kışkırtıcı hamleleriyle Ege Denizi’ndeki bazı adaların, Meis'teki statükonun değiştirilmesinin de önünü açacağını vurguluyor.Bir şey yapmazsanız yardım yokFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'ındaki patlamadan sonra ülkeye gerçekleştirdiği ikinci ziyaretini, Lübnanlı yöneticilere tehditkar sözlerle sonlandırdı.Lübnan hükümetinin 8 hafta gibi bir sürede vaatlerini yerine getirebileceğini dile getiren Macron, tehditkar bir ses tonuyla şunları kaydetti: "Yetkililer ekim ayının sonuna kadar bir ilerleme kaydetmezse sonuçları ve cezaları üstleniriz. Lübnan makamları bir şey yapmazsa uluslararası toplumun mali yardımlarının önü açılmayacaktır."Yunanistan'ın Türkiye korkusuYunan basını, Atina hükümetinin ülkenin silahlı kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla 10 milyar avroluk harcama yapmayı planladığını duyurdu. Devlet Bakanı Yorgos Gerapetritis katıldığı bir televizyon programında, hükümetin silahlı kuvvetlerini ve silah endüstrisini güçlendirme çabası çerçevesinde birçok ülke ile temas halinde olduğunu söyledi.Devlet Bakanı Yorgos Gerapetritis Fransa’dan Rafale uçaklarının alımı için henüz anlaşma olmadığını, bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini belirttiSonuçlar e-devlet'ten öğrenilecekMilli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Atama sonuçları Bakanlığın "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek.Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli olduBeşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu. Aytemiz Alanyaspor, Ventspils-Rosenborg eşlemesinin galibiyle, Beşiktaş, Borac Banja-Rio Ave eşleşmesinin galibiyle, Galatasaray ise Nefçi Bakü'yü elemesi halinde Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Sivasspor 4'lü turnuvanın finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacakAntalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor'un yer aldığı The Land Of Legends Cup'ta Beşiktaş sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Sivasspor, Antalyaspor'u geçen Fenerbahçe'yle finalde karşılaşacak.Ünlü jokeye 60 gün hak mahrumiyeti verildiYarış öncesi atına yumruk atarken görüntülenen jokey Halis Karataş’ın cezası belli oldu. Ünlü jokeye 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.