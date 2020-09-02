Madde madde sıraladılar: Bu kişiler aşı olmalı (2 Eylül 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)2 Eylül 2020 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri Isparta Haberokuyucuları için derledik.
TABLO ALARM VERİYOR
Son 24 saatte 47 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaşıldı Tabloya göre son 24 saatte 47 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 417’e yükseldi.Bugün toplam 109 bin 443 test yapılırken, bin 572 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 271 bin 705 oldu. Bugün iyileşen bin 3 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı da 245 bin 929'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise 991 olduğu açıklandı.
DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR
Osmanlı'dan sonra bir ilk
TSK’nın Suriye ve Libya’daki başarılı askeri operasyonları ve artan etkisi dünyanın da gündeminde. Bloomberg’de, Türk ordusunun Osmanlı’dan sonra ilk kez bu kadar geniş bir coğrafyada varlık gösterdiğine dikkat çekilerek, “Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlarda faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege’de devriye atıyor” yorumu yapıldı.
SAĞLIK BAKANLIĞI UYARDI
Bu gruptakiler grip aşısı olsun
Sağlık Bakanlığı, grip aşısı tartışmaları sürerken kimlerin mutlaka grip aşısı olması gerektiğini açıkladı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre risk grubunda olanlar ve aşı yaptırması gerekenler şöyle;
65 yaş ve üzerindekiler
Kronik böbrek yetmezliği olanlar
Kalp damar sistemi hastaları
Şeker hastaları Hamileler
Astım, kronik akciğer hastalığı olanlar
6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.
ÜLTİMATOM VEREBİLİRİZ
Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu
Yunanistan’ın Meis adasına asker çıkararak sergilediği agresif tutum nedeniyle Doğu Akdeniz’de gerilim sürüyor. Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan haklarına işaret eden askerî uzmanlar, böyle bir durumda Atina’nın adalardan da olacağını vurguluyor. Yunanistan'ın adaları silahlandırarak Türkiye’nin askeri müdahalesine davetiye çıkardığına dikkat çeken uzmanlar, Atina’nın kışkırtıcı hamleleriyle Ege Denizi’ndeki bazı adaların, Meis'teki statükonun değiştirilmesinin de önünü açacağını vurguluyor.
MACRON'DAN KÜSTAH TEHDİT
Bir şey yapmazsanız yardım yok
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'ındaki patlamadan sonra ülkeye gerçekleştirdiği ikinci ziyaretini, Lübnanlı yöneticilere tehditkar sözlerle sonlandırdı.Lübnan hükümetinin 8 hafta gibi bir sürede vaatlerini yerine getirebileceğini dile getiren Macron, tehditkar bir ses tonuyla şunları kaydetti: "Yetkililer ekim ayının sonuna kadar bir ilerleme kaydetmezse sonuçları ve cezaları üstleniriz. Lübnan makamları bir şey yapmazsa uluslararası toplumun mali yardımlarının önü açılmayacaktır."
ORDU KARARI
Yunanistan'ın Türkiye korkusu
Yunan basını, Atina hükümetinin ülkenin silahlı kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla 10 milyar avroluk harcama yapmayı planladığını duyurdu. Devlet Bakanı Yorgos Gerapetritis katıldığı bir televizyon programında, hükümetin silahlı kuvvetlerini ve silah endüstrisini güçlendirme çabası çerçevesinde birçok ülke ile temas halinde olduğunu söyledi.Devlet Bakanı Yorgos Gerapetritis Fransa’dan Rafale uçaklarının alımı için henüz anlaşma olmadığını, bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini belirtti
20 BİN ATAMA GERÇEKLEŞTİ
Sonuçlar e-devlet'ten öğrenilecek
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Atama sonuçları Bakanlığın "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek.
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu
Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu. Aytemiz Alanyaspor, Ventspils-Rosenborg eşlemesinin galibiyle, Beşiktaş, Borac Banja-Rio Ave eşleşmesinin galibiyle, Galatasaray ise Nefçi Bakü'yü elemesi halinde Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
SİVASSPOR, BEŞİKTAŞ'I DEVİRDİ
Sivasspor 4'lü turnuvanın finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak
Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor'un yer aldığı The Land Of Legends Cup'ta Beşiktaş sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Sivasspor, Antalyaspor'u geçen Fenerbahçe'yle finalde karşılaşacak.
ATINA YUMRUK ATAN KARATAŞ'A CEZA
Ünlü jokeye 60 gün hak mahrumiyeti verildi
Yarış öncesi atına yumruk atarken görüntülenen jokey Halis Karataş’ın cezası belli oldu. Ünlü jokeye 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.