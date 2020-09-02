GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta'da kaçak yapılara asla müsaade edilmeyecek

Isparta'da kaçak yapılara asla müsaade edilmeyecek
ISPARTA
93 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Kaçak yapılara asla müsaade edilmeyecek
 
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatarak, vatandaşlara verilen inşaat ruhsatları dışında herhangi bir kaçak yapılaşmaya gidilmemesi çağrısında bulundu. Kaçak yapılara asla müsaade edilmeyeceğini söyleyen Başdeğirmen, “Hem deprem bölgesinde olmamız, hem de şehrimizin estetiği, çocuklarımızın geleceği için sadece ruhsat dahilindeki işlemlerin yapılması Isparta’mızı daha da güzelleştirecektir” dedi.
 
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Korkmaz, Başkan Başdeğirmen ve belediyenin odalarla yaptığı işbirliğinden dolayı teşekkür etti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim döneminde odalarını ziyaret ettiğini ve ziyarette verdiği sözlerin yerine gelmesinden dolayı duyduğu mutluluğunu ifade eden İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz, “Sizlerle birlikte olmak bizleri mutlu ediyor” dedi.
Verilen sözler arasında en çok üzerinde durdukları konulardan birisinin oda onayı olduğunu belirten Şeref Korkmaz, yine imardaki ruhsatların hızlanmasının da gerçekleştirildiğini dile getirdi. Korkmaz, “Odalar ile işbirliğinizden dolayı teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.
Türkiye’nin ve Isparta’nın deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Korkmaz, “Özellikle Isparta, Isparta büklümü diye adlandırılan etrafı deprem faylarıyla çevrili bir alanda. Yine Giresun bölgesinde sel felaketi yaşandı. Afetlerle yaşıyoruz. Bunlardan kurtulmanın en güzel yolu kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüme hızlı bir şekilde girmemiz gerekiyor. Bu bağlamda ya yeni bir müdürlük, ya da bir birim kurulmasını arzu ediyoruz. İmar Müdürlüğü içerisinde bir birim kurulacağı söylendi. Böyle olursa iyi olur. Mevcut yapı stoğumuzu belirleyerek depreme ve afetlere karşı yeni yapılara geçmemiz lazım. Bunun da en güzel şekli kentsel dönüşüm, bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Oda olarak da bizlere verilecek her türlü göreve hazırız” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, İnşaat Mühendisleri Odasının kendilerine her zaman destek verdiğini dile getirdi. Başdeğirmen, “Isparta’nın genelinde yapılan çalışmalara destek veriyorsunuz. Isparta’nın içerisindeki yeni imarların daha sağlıklı ve dayanıklı olması için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Statikçi ekip olarak her zaman bizlere yol gösteriyorsunuz” görüşlerinde bulundu.
Her zaman istişareye açık olduklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizlerin taleplerini bizlerde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Önceki dönemlerle, bugünün döneminin mukayesesini yaptığınız zaman sizlerin söylediklerini bizlerde duyunca mutlu oluyoruz. Güzel gelişmeler olması bizleri de memnun ediyor. Bu şehir hepimizin, bu işlerin içerisinde hep beraber olmak, bu memleketi çok daha güzel yaşanabilir bir hale getirmek sizlerle beraber olacak işler” ifadelerinde bulundu.
Isparta’nın deprem bölgesinde olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, yapılması gereken tüm çalışmaları birlikte yaparak şehri geleceğe hazırlamak istediklerini belirtti. Başdeğirmen, “Belediye olarak en önemli sorumluluğu üstlenen bir kurumuz. Depremle, dayanıklılıkla ilgili bizim birimlerimizin vermiş olduğu son kararla bu projeler hayata geçiyor. Bu sorumluluğu bilen bir ekibiz. Hassasiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada hepimize görev düşüyor, kimse tek başına bir şey yapamaz. Sizlerle birlikte bu hizmetleri yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen herkesin mustarip olduğu bir konunun bulunduğunu dile getirerek şöyle konuştu:
“Bir proje hazırlanıyor, bu projeyi onaylıyoruz ve yapımına başlanması için inşaat sahiplerimize izin veriyoruz. Ancak daha sonra görüyoruz ki, 5 metre oradan, 10 metre buradan bizim projemizin dışındaki çalışmalara giriliyor. İnşaat çok büyük de olsa mutlaka bir yerden bir şeyler içeriye sokulmaya çalışılıyor. İnşaat bitiyor iskan veriyoruz, iskandan 6 ay sonra kontrole gidildiğinde hiç tahmin edilemeyen değişiklikler görülüyor. Ancak bu yapılanların hepsi de orada yaşayanların hayatını riske sokan çalışmalar. Ruhsatın projenin dışında yapılan herhangi bir kaçak yapı mutlaka orada yaşayan insana zarar verecek yapıdır. Bu çalışmalar bizi üzüyor”
Türkiye’de geçen yılsonuna kadar bir imar barışı döneminin geçirildiğini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “Bu imar barışı döneminde birçok olumsuzluklar giderilmeye çalışıldı. Uygun olan yerlere de devamlılık ruhsatları verildi. Ancak Türkiye genelinde uygun olmayanlar şu an yıkım aşamasında. Isparta’mızın içerisinde de önemli sayıda yıkılma kararı alınan ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzle birlikte çalışmış olduğumuz birçok yapı var. Bu bakanlığımızın emri Valiliğimizin bize vermiş olduğu destekler doğrultusunda yürüyor. Bazı vatandaşlarımız kanunsuz, usulsüz, ruhsatsız yaptığı çalışmalardan hem maddi hem manevi sorunlar yaşamak zorunda kalıyor. O yapılan masraflar, tadilatlar, sonradan yapılan ilaveler yıkılacak. Hem devletimizin, milletimizin milli serveti heba oluyor, hem de onu yapan kişinin zarar görmesi ortaya çıkıyor. İnşaat yapan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen bizim verdiğimiz ruhsatın dışında herhangi bir kaçak yapı durumuna girmeyin. Bundan sonra da kaçak yapılara kesinlikle müsaade edilmeyecektir, müsamaha gösterilmeyecektir ve kesinlikle yıkılacaktır. Kaçak yapılar tespit edildikten sonra hem para hem de hapis cezasıyla karşı karşıya kalınmaması için bu şekil çalışmalara tevessül edilmemesini rica ediyoruz. Bu hem deprem bölgesi olmamız hasabiyle hem de şehrimizin güzelliği, geleceğimiz açısından, çocuklarımız için sadece ve sadece ruhsatın dahilindeki işlemlerin yapılması şehrimizi daha da güzelleştirecektir” diye konuştu.

02-09-2020-insaat-muhendisleri-ziyaret
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da kaçak yapılara asla müsaade edilmeyecek
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Lavantanın Yolculuğu
Isparta Valisi Seymenoğlu Öğrencilerle Buluştu
Isparta'da sahte alkollü içecek operasyonu!
Yeni endişe Koronavirüs yön değiştirdi
ISPARTA'NIN ET UZMANI TÜRKER ET PİLİÇ YENİLENDİ
Davraz mora büründü Lavanta Hasadı Başladı
Isparta'da Tarihi Üzüm Pazarında çalışmalar başladı
İLK ZİL ÇALDI,OKULLAR AÇILDI 18 EYLÜL'E KADAR BÖYLE OLACAK
GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS MENÜLER...
Isparta'da el ve ayak basmalı pedallı dezenfektan standı Via'da
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun 30 Ağustos mesajı
Ağzının tadını bilenler Çiğköfteyi Nilgün Usta'dan alır!
YENİLENME VE DEKORASYON NEDENİYLE MOBİLYADA ŞOK KAMPANYA
75 il için SARI KODLU UYARI
Isparta Belediyesi'nden önemli duyuru
Haber: YÖK'ten çok önemli karar!
Satıcılarda esnaflarda isyan etti fiyatlar yüzde yüz arttı
ISPARTA'DA ARI SÜTÜ, BAL, POLEN, PROPOLİS NANE LİMON AKTAR
DİKKAT! ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar
Isparta'da COVİD-19 vakalarında artış!
Isparta'daki avcılar bu habere dikkat!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

COVİD 19 VİRÜSÜNÜ ÖLDÜREN MADDE BULUNDU!COVİD 19 VİRÜSÜNÜ ÖLDÜREN MADDE BULUNDU!26 Ağustos 2020
Isparta'da COVİD-19 vakalarında artış!Isparta'da COVİD-19 vakalarında artış!27 Ağustos 2020
Isparta öğrenci ile dolacak!Isparta öğrenci ile dolacak!27 Ağustos 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlarIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar27 Ağustos 2020
7 MADDEDE KAMUDA YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ7 MADDEDE KAMUDA YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ26 Ağustos 2020
DEPREME DAYANIKLI, ISI YALITIMLI PREFABRİK EVLER 3 GÜNDE ANAHTAR TESLİM!DEPREME DAYANIKLI, ISI YALITIMLI PREFABRİK EVLER 3 GÜNDE ANAHTAR TESLİM!26 Ağustos 2020
75 il için SARI KODLU UYARI75 il için SARI KODLU UYARI28 Ağustos 2020
Isparta'da Zafer Turnuvası Törenle BaşladıIsparta'da Zafer Turnuvası Törenle Başladı26 Ağustos 2020
Satıcılarda esnaflarda isyan etti fiyatlar yüzde yüz arttıSatıcılarda esnaflarda isyan etti fiyatlar yüzde yüz arttı28 Ağustos 2020
DİKKAT! ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARIDİKKAT! ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI27 Ağustos 2020
Isparta'da atlı sporculara ödülleri verildiIsparta'da atlı sporculara ödülleri verildi26 Ağustos 2020
SDÜ’ nün Yeni Programları İlk Öğrencilerini KarşılıyorSDÜ’ nün Yeni Programları İlk Öğrencilerini Karşılıyor27 Ağustos 2020
ISPARTA'DA ARI SÜTÜ, BAL, POLEN, PROPOLİS NANE LİMON AKTARISPARTA'DA ARI SÜTÜ, BAL, POLEN, PROPOLİS NANE LİMON AKTAR27 Ağustos 2020
Isparta'daki avcılar bu habere dikkat!Isparta'daki avcılar bu habere dikkat!27 Ağustos 2020
Isparta Belediyesi'nden önemli duyuruIsparta Belediyesi'nden önemli duyuru28 Ağustos 2020
Eğirdir Sorkuncak ve Göktaş Köylerinde Yerinde Tespit ZiyaretleriEğirdir Sorkuncak ve Göktaş Köylerinde Yerinde Tespit Ziyaretleri27 Ağustos 2020
Isparta haber: Yerli ve Milli Üretime SDÜ DesteğiIsparta haber: Yerli ve Milli Üretime SDÜ Desteği27 Ağustos 2020
Isparta Valisi Seymenoğlu okulları ziyaret ettiIsparta Valisi Seymenoğlu okulları ziyaret etti27 Ağustos 2020
YENİLENME VE DEKORASYON NEDENİYLE MOBİLYADA ŞOK KAMPANYAYENİLENME VE DEKORASYON NEDENİYLE MOBİLYADA ŞOK KAMPANYA29 Ağustos 2020
Haber: YÖK'ten çok önemli karar!Haber: YÖK'ten çok önemli karar!28 Ağustos 2020