Osmanlı döneminden bu güne 700 yıllık geçmişi olan ve geleneksel bir Türk gıdası olan tahin helvası faydalı tatlı olarakta bilinir. '700 yıl önce Denizli'de Hasan Basri Efendi tarafından keşfedilmiştir"
Osmanlı saraylarında tüketilen ve çarşılarında satılan ve günümüze kadar gelen tahin helvası aynı lezzette glikoz içermeyen özelliğiyle Isparta'da Ayazlar Helva'da satışa sunuldu.
Acıktığınızda ekmek arası yada balık arkası, kakaolu, sade, fıstıklı hem doyurucu hem yararlı Ayazlar Tahin Helvası
Ayazlar Helva, bakliyat ürünleri, Çerez ve Şekerleme çeşitleriyle Isparta'nın tadı-tuzu olacak.
- Pekmez
- Şekerleme
- Tahin
- Çerez
- Baharat
- Bakliyat
Adres: Sanayi mahallesi 3202 Çelik sokak No:12/A Merkez ISPARTA (Özkanlar Kavşağı Uygun AVM Karşısı)
Telefon:0506 463 84 06