ISPARTA AYAZLAR HELVA HİZMETE AÇILDI - NEFİS GLİKOZSUZ HELVALAR BURADA

Osmanlı döneminden bu güne 700 yıllık geçmişi olan ve geleneksel bir Türk gıdası olan tahin helvası faydalı tatlı olarakta bilinir.

likoz içermeyen özelliğiyle Isparta'da Ayazlar Helva'da satışa sunuldu.



Acıktığınızda ekmek arası yada balık arkası,

kakaolu, sade, fıstıklı

hem doyurucu hem yararlı

Ayazlar Tahin Helvası

Ayazlar Helva, bakliyat ürünleri, Çerez ve Şekerleme çeşitleriyle Isparta'nın tadı-tuzu olacak.

Pekmez

Şekerleme

Tahin

Çerez

Baharat

Bakliyat

Adres:

Sanayi mahallesi 3202 Çelik sokak No:12/A Merkez ISPARTA (

Özkanlar Kavşağı Uygun AVM Karşısı

)

Telefon:

0506 463 84 06

Osmanlı saraylarında tüketilen ve çarşılarında satılan ve günümüze kadar gelen tahin helvası aynı lezzette g