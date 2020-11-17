21. Yüzyıl Öğretmenlerine Yapay Zekâ Eğitimi Projesi

Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini destekleyerek edinilen bilgiler ışığında Yapay Zekâ uygulamalarını 21. yüzyıl öğretmenleri olarak 2023 MEB Vizyon Belgesi doğrultusunda uygulayıp müfredata uygun içerikler oluşturmalarını amaçlayan, BAKA tarafından desteklenen "21. Yüzyıl Öğretmenlerine Yapay Zeka Eğitimi " projemiz, Doç Dr. Utku KÖSE tarafından verilen 30 saatlik bir eğitimin ardından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarımız Ramazan Büyükküpçü ve Fevzi Güçlü'nün katılımıyla kapanış ve katılım belgesi dağıtım töreni gerçekleştirildi.ISPARTA MEM