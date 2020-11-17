Tehlikeli tırmanış

Vakalardaki pozitiflik oranı en yüksek seviyeye çıktı. Ağır hasta sayısı 15 günde %55 arttı. Uzmanlar, “Bu hızla giderse iki ayda en az 200 bin hasta kaçınılmaz” görüşünde. “Maske, mesafe ve hijyen”in belini kırdığı Covid-19’un önünü kesebilmek için gece yasakları da gündeme geldi. Dışarıdan virüsü getiren, evdeki en az üç kişiye bulaştırıyor.



Son 10 gündür beklentilerin üzerinde artan virüs vakaları, endişe verici seviyeye ulaştı. Özellikle ağır hasta sayısındaki artış son 15 günde %55, son bir ayda ise %100’ü aşarken günlük hasta sayısında %100’e yaklaştı. Virüsün yayılımının aynı hızla devam ederse iki ayda yaklaşık 200 bin yeni hastanın çıkacağı, altı bin yeni vefatın olabileceği ifade ediliyor.



HES uygulaması ile sokakta kalabalık içinde sigara yasağının 10 gün içinde etkisini göstermesi bekleniyor. Eğer pandeminin yayılma hızı kesilmezse 22.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı, lokanta ve kafelere girişte HES zorunluluğu, bazı cadde ve meydanlara giriş yasağı gibi yeni tedbirler gelebilecek. Uzmanlara göre bulaşma hızının bu kadar yüksek olması, izolasyona uyumun yüzde 50-60 civarında kalmasından. Filyasyonlarda dışarıdan virüsü getiren kişinin, evdeki iki üç kişiye bulaştırdığı görüldü. Bu durumda artık "evde de maske"nin gerekli olabileceği dile getiriliyor.





Türkiye Gazetesi