​İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞTE Kadın Kooperatifi işbirliğinde 17 Temmuz- 20 Ağustos 2020 tarihleri arasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Atölyemizde Hediyelik ve Turistik Ürün Yapımı Yöresel Bebek MORGIZ kursu tamamlanarak elde edilen bebekler Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU tarafından tanıtımı yapıldı.Kurs Yöneticisi Zeliha ALAV ve Fatma ÇEVİKBAŞ Eğitmenliğinde 12 Kursiyer le açılan kursumuzda Güller ve Göller diyarı Isparta’mızın önemli turizm değeri olan lavantanın, kültürel değerlerimizle harmanlanarak turistik ürünlere dönüştürülmesi ve tanıtımının yapılması amaçlanmıştır.“MORGIZ” ismi verilen gövde ve kol kısımları lavanta bitkisinden tasarlanan bebeğin kıyafetleri geçmişte yörede giyim-kuşamda kullanılan mor kaşık sapı kumaş ve geleneksel bez bebek teknikleri birleştirmiştir.