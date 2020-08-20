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Başkan Başdeğirmen, Çukur’un kurtarıcılarını ödüllendirdi

Başkan Başdeğirmen, Çukur’un kurtarıcılarını ödüllendirdi
ISPARTA
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Başkan Başdeğirmen, Çukur’un kurtarıcılarını ödüllendirdi
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 metre derinliğindeki yağmur suyu hattından kurtarılan ve Çukur ismi verilen yavru kedinin kurtarıcılarını altınla ödüllendirdi. Başdeğirmen, “Yavru kedimiz Çukur’u sağlıklı şekilde bir süre büyüttükten sonra ona güzel bakacak bir ailemize verip sahiplendireceğiz” dedi.
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçen günlerde Yaş Sebze ve Meyve Hali arkasından geçen 5 metre derinliğindeki yağmur suyu hattına düşen yavru kediyi başarılı bir operasyonla kurtaran İtfaiye, Su ve Kanalizasyon İşleri ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibini makamında kabul etti ve altınla ödüllendirdi. 3 gün boyunca yağmur suyu hattında yaşam mücadelesi veren yavru kedi Veteriner İşleri Müdürlüğünde tedavi edildi ve sağlığına kavuşturuldu. Kediye Çukur ismi verildi.
Isparta Belediyesi sadece insan değil, doğa ve hayvanlara yönelikte önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Geçen günlerde yer altından kedi sesi geldiği ihbarını alan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ihbarın yapıldığı Yaş Meyve ve Sebze Hali yanından geçen yağmur suyu hattında incelemelerde bulundu. Kedinin yeri nokta olarak belirlenirken, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı kepçe operatörü yaklaşık 5 metre derinlikteki boru hattına ulaştı. İtfaiye ekipleri çukura girerek kediyi kanaldan kurtarma operasyonu başlattı. Oldukça korktuğu gözlenen kedinin boru ağzına gelmesi amacıyla ekipler, internetten anne kedi sesi bularak dinletti. Uzun bir süre sonra kedi sese geldiğinde itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden kurtardı ve operasyon bölgesinde bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından barınağa götürülen kediye kurtarma bölgesinde Çukur ismi verildi. Çukur, birkaç günlük tedavi ve beslemenin ardından sağlığına kavuştu.
Tüm bu görüntüleri televizyon haberlerinden izleyen ve oldukça duygulanan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çukur’u kurtaran ekibi makamında kabul ederek, yapılan başarılı çalışmadan dolayı altınla ödüllendirdi.
Sağlığına kavuşan ve belediyeye getirilen Çukur’la da yakından ilgilenen, seven Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kurtarma operasyonuyla, Çukur’un son sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.
Kediye kurtarıldığı nokta itibariyle ekipler tarafından Çukur isminin verildiğini, sağlığının oldukça yerinde olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Çukur’umuzu sağlıklı bir şekilde bir süre büyüttükten sonra ona güzel bakacak bir ailemize verip sahiplendireceğiz” dedi.
Çukur’un kurtarılma anlarını televizyondan izlediğini ve duygulandığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “İnanın bir an üzüldüğümüz ve sonrada gülümsediğimiz bir sonuç ortaya çıktı. Üç gün aç kalan kedimize ekiplerimiz en iyi şekilde müdahale etti. Ekiplerimiz çatıya çıkan, ağaca çıkan dönemeyen kediyi alıyor, görülen bir alandan kurtarma yapılabiliyor. Her türlü canlıya yardımcı oluyor. Ancak bu seferki çok farklı bir olay. Nokta atışla ekibimiz görmeden bir kurtarmaya imza attı. Bu bizleri duygulandırdı. Yapılan çalışmayla kedinin hayata dönmesi çok büyük önem taşıyor. Yapılacak çalışma bilinmese nokta atış yapılmasa yavru kedimizin ölmesi kaçınılmaz olurdu. Ekibimiz başarılı bir iş çıkardı, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Yangın, doğal afet, trafik kazaları gibi her yerde itfaiyenin bulunduğunu söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Vatandaşımızın her sorunu olduğunda sizler varsınız. Güçlü ve deneyimli bir ekibe sahip olmaktan memnunuz. Bir dakikanın dahi önemli olduğu anlar var” görüşlerinde bulundu.
 
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