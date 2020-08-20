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Isparta’da Göreve Yeni Başlayan Orman Yangınları Personeline Eğitim Verildi

Isparta’da Göreve Yeni Başlayan Orman Yangınları Personeline Eğitim Verildi
ISPARTA
G.Tarihi: 20.08.2020 17:51
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Isparta’da Göreve Yeni Başlayan Orman Yangınları Personeline Eğitim Verildi
Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz bağlı birimlerinde yangın söndürme hizmetlerini için 2020 yılında göreve yeni başlayan personele yönelik Orman Yangınları Şube Müdürü Abdülkadir Taşer tarafından, söndürme organizasyonları, koruyucu donanım, kullanılan araç ve gereçler ile ilgili görsel ve uygulamalı eğitim verilerek uygulama yapıldı.
Eğitim programı Isparta Orman Bölge Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Maraş, Bölge Müdürlüğümüz Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Abdül Kadir Taşer, Bölge Müdürlüğümüz Mühendisi Fahri Kaya ve Serkan Gönenç ile göreve yeni başlayan yangın söndürme ekiplerinin katılımı ile gerçekleşti.
Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy ettiğim programına katılarak yapmış olduğu açıklamalarda “Doğal kaynaklarımız olan ormanlara en büyük zarar veren etmenlerden birinin orman yangınları olduğunu, orman yangınlarının can, mal ve ekonomik kayba sebebiyet verdiğini, Biyolojik çeşitliliği kesintiye uğratarak, hava kirliliğine sebebiyet verdiğini, Orman yangınlarıyla mücadelenin tehlikeli ve zor bir çalışma olduğunu, Bu nedenle yangınla mücadele araç ve ekipmanlarını çok iyi öğrenerek, kendinizi bilgi, beden ve düşünce olarak çok iyi hazırlayıp doğru müdahale yapmalıyız” dedi.
Ayrıca yangın söndürme çalışmalarının vatan savunması gibi kutsal bir görev olduğunu, bu uğurda meslek şehitlerimizin bulunduğunu bu nedenle yangın söndürme çalışmalarının öncelikle sağlık ve güvenlik kurallarına dikkat edilerek erken müdahale edebilmenin önemli olduğunu belirtti.
Bölge Müdürümüz Eğitimi düzenleyen Şube Müdürlüğüne teşekkür ederek 2020 yılının kazasız, belasız geçmesini ve yeni görevlerinin teşkilata ve kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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