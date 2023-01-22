ISPARTA'DA LETGO OTO PLUS ALIM MERKEZİ PİLOT GARAGE

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Website:

ispartapilotgarage.com

''ALANIN VE SATANIN GÜVEN NOKTASI'' ISPARTA OTO PLUS ALIM VE EKSPERTİZ MERKEZİ PİLOT GARAGE...

Pilot Garage Oto Ekspertiz, letgo oto+ ile büyümesini sürdürüyor ve TSE standartlarında oto ekspertiz hizmeti veriyor. Müşterilerine Isparta ve birçok ilde hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde araçlarını değerinde satma imkanı sunuyor.Isparta'dan araç almak isteyen vatandaşlar letgo Oto Plus Pilot Garage şubesine gelerek zahmetli ve uzun süren araba satış sürecini letgo birkaç saat içerisinde tamamlayabiliyor. Arabasını satmak isteyen müşteriler, letgo otoplus.com veya letgo uygulaması üzerinden arabalarının bilgilerini girerek ön fiyat teklifi alıyor, ardından Pilot Garage şubelerinden diledikleri tarih ve saat için randevu alarak ekspertiz merkezine davet ediliyor. Burada profesyonel eksperler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz hizmeti sonrasında arabaya son fiyat teklifi sunuluyor. Eğer müşteri için de teklif uygunsa noter işlemlerine geçiliyor ve ödeme anında nakit olarak yapılıyor. Bu şekilde müşteriler arabalarını değerinde fiyatla, hızlı ve kolay bir şekilde satabiliyor.Pilot Garage Isparta Şubesi Yönetticileri Doğan ve Kaan AltunDedi.