Isparta Belediyesinin Fatih Mahallesinde 25 bin metrekare alanda yapımına başladığı ve içerisinde UEFA standartlarında sentetik çim saha, 1300 kişilik tribün, giyinme odası, yürüyüş yolu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile spor salonunun bulunduğu Spor Kampusu inşaatının tamamlanması için yoğun çalışma sürüyor. Alanda çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, 1000 kişilik tribünün karşısına ek olarak 300 kişilik daha tribün yapılıyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehirde önemli spor yatırımlarına imza atıldı. Farklı mahallelerde yapılan 20 semt sahasının yanı sıra Emre Mahallesi Spor Kompleksi inşa edildi ve sporcular ile vatandaşların hizmetine sunuldu.Tüm bu spor yatırımlarına Fatih Mahallesinde 25 bin metrekare alan üzerine Spor Kampusunu da ekleyen Isparta Belediyesi, spor kampusunun yapımında sona geldi. İnşaat alanında hummalı çalışmalar sürerken, alanın çevre düzenlemesi yapılıyor. Ayrıca spor kampusu içerisinde bulunan 1000 kişilik tribünün karşısında ek 300 kişilik daha tribün yapılıyor. Böylelikle spor kampusunda toplam 1.300 kişilik tribün oluşturulmuş olacak.Bugüne kadar yapılan çalışmalarda UEFA standartlarındaki futbol sahası, 4’lü tip giyinme odası hazır hale getirilirken, kapalı spor salonunun kaba inşaatı tamamlandı, zemin kaplama çalışmaları yapılacak. Yarı olimpik yüzme havuzunda da havuzun seramik kaplaması bitirildi, mekanik montaj imalatlarına başlandı. Yüzme havuzunun güneş enerjisi ısı sistemlerinin montajı, bölgenin çevre düzenlemesi ve spor kampusunun çevre duvar yapımı da tamamlanmak üzere.Fatih Mahallesi Spor Kampusu içerisinde UEFA standartlarında sentetik çim saha, 1000 ve 300 kişilik çelik tribün, 4’lü tip giyinme odası, 2500 metrekarelik çim yüzeyli yürüyüş yolu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile birlikte spor salonu yer alıyor.