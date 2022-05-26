Meteorolojik DeğerlendirmeHava sıcaklıklarının artarak, bölgemiz genelinde hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
(HAVA SICAKLIKLARININ BÖLGEMİZ GENELİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLA 12 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENİYOR.)
(HAVA SICAKLIKLARININ BÖLGEMİZ GENELİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLA 12 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENİYOR.)
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; Antalya'da 32-37, Muğla'da 30-36, Isparta'da 27-32 ve Burdur'da 27-32 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.
Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.
Başlama Zamanı : 26.05.2022 12:00 TSİ Bitiş Zamanı : 31.05.2022 18:00 TSİ
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ