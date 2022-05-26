Meteorolojik Değerlendirme

(HAVA SICAKLIKLARININ BÖLGEMİZ GENELİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLA 12 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENİYOR.)

Hava sıcaklıklarının artarak, bölgemiz genelinde hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; Antalya'da 32-37, Muğla'da 30-36, Isparta'da 27-32 ve Burdur'da 27-32 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜBÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ