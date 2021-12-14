BASIN BİLDİRİSİ

Isparta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından 2022 yılı Turizm ve Tanıtım faaliyetleri kapsamında hazırlanan aksiyon planı gereği, İlimizin Tanıtımı için Tur Operatörleri ve Acenteler için gezi programları uygulanmaya devam ediyor.



Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU Başkanlığında gerçekleştirilen İlimizdeki Turizm Paydaşları, Resmi Kurumlar ve STK’lardan oluşan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulunun 21.10.2021 tarihindeki toplantısında alınan kararlar gereği; Afyon, Antalya ve Denizli ilinde faaliyet gösteren Acente ve Tur Operatörlerine yönelik planlanan Davraz ve Kış Turizmi temelli İl tanıtım gezilerinin 1. Aşamasında Afyon TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu 4 Aralık Cumartesi günü İlimizi ziyaret etmişlerdir.



Denizli Pamukkale TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Seyahat Acentaları 9 Aralık günü ilimize gelmiş, bir gece konaklamalı 2 gün olarak planlanan gezi programı 10 Aralık günü akşam sona ermiştir. İl Tanıtım Gezilerinin 3. Aşamasında 11 ve 12 Aralık günlerinde Antalya İli Tur Operatörleri ve Acentelerinin katılımı ile devam etmiştir. Misafirlerimiz Davraz, Atabey, Eğirdir, Sütçüler, Aksu, Keçiborlu ve Yalvaç İlçelerimizi yerinde gezip görmüşlerdir.



Geziye katılan Tur Operatörleri ve Acenteleri ile Yerel Acentelerimiz de davet edilerek, Bölgesel Turizm planlaması yönünde işbirliği yapılmıştır. Katılımcı gruplar, bu gezilerin çok verimli geçtiğini ve 2022 yılında yapacakları programlarda, Isparta’ya daha çok yer vereceklerini belirterek memnun bir şekilde İlimizden ayrılmışlardır.



ISPARTA VALİLİĞİ

(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)