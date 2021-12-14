Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarı tüm hızıyla devam ederken, fuarda yerini alan yerel yazarlar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Yerel yazarlar, “Fuar tek kelimeyle harika. Belediye Başkanımıza fuarda yerel yazarlara yer vermesinden dolayı minnettarız” dediler.Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitaplar Gül Açıyor’ temasıyla başlatılan ve bu yıl ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ anısına gerçekleştirilen 5. Kitap Fuarı, kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde 76 stantta 276 yayınevi ve 110 yazarın yer alacağı fuarda yerel yazarlar da kitapseverlerle buluşma imkanı buldu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, fuar ziyareti sırasında yerel yazarlar standını ziyaret etti, şair ve yazarlarla sohbet etti. Yazarlar kitaplarını imzalayarak Başkan Başdeğirmen’e takdim etti.Yerel şair ve yazarlar, ziyaret sırasında Belediye Başkanı Başdeğirmen’e yaptıkları çalışmaları anlatarak, şiirler okudu. Eğirdir’den fuara katılan Şair Dursun Yeşil, Ramazan Bayramında daha önce tanışmamasına rağmen Belediye Başkanı Başdeğirmen’i aradığını ve Başkan Başdeğirmen’in hemen kendisine geri döndüğünü belirterek, “Sayın başkanımıza içimden gelerek bir şiir yazdım” dedi. Yeşil, Başkan Başdeğirmen için yazdığı şiiri okudu. Şiiri dinleyen Belediye Başkanı Başdeğirmen, Dursun Yeşil’e teşekkür etti.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ziyaretinden dolayı teşekkür eden yerel yazarlar, “Isparta’mızda böyle güzel bir fuar harika bir hizmet oldu. Sizi kutluyoruz. Harika bir düzenleme yapmışsınız” dediler.Başkan Başdeğirmen de kitap fuarlarının yazarlarla güzel olduğunu belirterek, “Kendi bölgemizden yerel yazarlarımız da fuarımıza katılınca daha çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.Yazar Fatma Uçarlar, Isparta Kitap Fuarına ikinci kez katıldığını belirterek, kendilerine sistemli ve geniş bir alanda stant açıldığını söyledi. Uçarlar, “Projenin içerisinde yer aldığım ‘Bir Şehit Bir Şiir Bir Öykü’ kitabıyla stantta yer alıyorum. Türkiye genelinde 53 yazar ve şairin bir araya gelerek 65 şehidimizin hayatını inceleyerek, öykü ve şiirlerle destekleyerek yazdığımız bir kitap. Belediyemize bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Yazar Muharrem Altıntaş da 46 yıllık eğitimci olduğunu ve 1962 yılından bu yana topladığı hikayeleri bir roman haline getirdiğini belirtti. Fuarın çok güzel geçtiğini dile getiren Altıntaş, “Sayın başkanımıza fuarı düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu fuarı devam ettirmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.Şair ve yazar Zeki Çelik ise, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e Kitap Fuarında ikinci kez yerel yazarlara yer vermesinden dolayı teşekkür etti. Fuarın kendileri için harika geçtiğini söyleyen Çelik, “Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’mızda güzel bir fuarla kitaplarımız çiçek açıyor. Belediye başkanımıza fuarda ikinci kez yerel yazarlara yer vermesinden dolayı minnettarız. Çünkü başkanımız burada bir çok arkadaşımızı gönüllemiş oldu. Bütün vatandaşlarımızı kitap okumaya davet ediyorum. Her kitap bir dünya her insan da bir kitaptır. Yeter ki okuyup, algılayabilelim” görüşlerinde bulundu.