Isparta'nın İlk Kesme Gül Serası Ziyaret Edildi

Sektörde ihtiyacın çoğu zaman Kolombiya, Kenya, Hindistan ve Hollanda gibi yabancı ülkelerden karşılandığı kesme gülde, Türkiye'deki üretim de yaygınlaşmaya başladı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2020 yılında 93.274.056 adet kesme gül üretildi. Süs bitkileri üretimi içindeki paylar incelendiğinde kesme çiçekler % 60,9, diğer süs bitkileri %39,1'lik bir paya sahiptir.Gül denilince akla gelen ilk şehir olan Isparta'nın Atabey ilçesinde kesme gül serası, kadın girişimci Leyla Aydın tarafından Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'nun desteğiyle 2021 yılının ağustos ayında kurulmuştur. Toplam 7.800 metrekare kapalı alan içerisinde 9 çeşit ürün bulunmakta olan seranın %50'si kırmızı kalan kısmı ise beyaz, pembe, fuşya, sarı, dolca vita ve krem renkli güllerden oluşmaktadır.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince, kesme gül üretilen tesis ziyaret edilmiştir ve katma değeri yüksek, ihraç edilebilir, geliri yüksek ürünler ve çiçekler üreten bu gibi tesislerin artması için her türlü destek verilecektir.Eyup ADIGÜZELİl Müdürü