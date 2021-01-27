ISPARTA TİCARET BORSASI HABER BÜLTENİ



Isparta Milletvekili Sayın GÖKGÖZ Borsamızı Ziyaret Etti

Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar ve Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan’ı makamında ziyaret etti.İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde Isparta Ekonomisinin durumu hakkında konuşan Sayın Gökgöz, Başkanımız Sayın Adar’dan üyelerimizin Tarım ve Hayvancılık sektöründe yaşadıkları sorunları ve talepleri dinledi. İlimiz ürünlerinin daha katma değerli olarak satılması ve ticaret hacminin artırılması konularında istişarelerde bulunuldu.Başkanımız Ahmet Adar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz’e teşekkür etti ve sözlerine şu şekilde devam etti: “ Covid-19 salgını üyelerimizi ve sektörde faaliyet gösteren tüm tüccarlarımızı etkilediğini gözlemliyoruz. Bu konuda bizler de üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. İş dünyamızın sorun ve taleplerini derleyerek elde edilen konuları başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’miz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlara iletiyoruz. Amacımız, pandemi sürecini en az hasarla nasıl atlatabiliriz ve bu yolda bize düşen görevi en iyi şekilde nasıl icra edebiliriz bunun yollarını bakıyoruz.-Yem Konusunda Acilen Alternatif Çözümlere İhtiyaç VarIsparta olarak üretim konusunda hiçbir eksiğimiz yok ancak son dönemde üretim maliyetleri sebebiyle çiftçilerimiz zor durumda, özellikle hayvancılık sektöründe yem fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar olumsuz etki yaratmaktadır. Yem üretiminde yoğun olarak ithal hammadde kullanılması bu ortamın ana sebeplerinden biri, bu nedenle yerli olarak üretebileceğimiz yem bitkilerini tespit ederek acilen üretimi yaygınlaştırmalıyız.-Sütte Uygulanan Destekleme Modeli Yaş Meyve Sebze İçinde UygulanmalıYaş meyve sebze sektöründe ise önemli problemlerimizden biri de kayıtdışılık. Bu nedenle ciddi mağduriyetler sözkonusu. Aynı süt sektöründe olduğu gibi ürün bazlı destekleme modeline geçilmesi hem kayıtdışılığı ortadan kaldıracak hem de tarafları sağlıklı bir ticaret zemininde hukuki koruma altına alacaktır. Yine ilimizin en güçlü tarımsal ürünü olan elma ticaretinde de ürünün standardizasyonu, saklama şartları ve tek elden pazarlanması konularında yeni bakış açıları getirmemiz gerekiyor. Elma Borsası konusunda uzun zaman çaba gösterdik, planı hazırladık, sistemi anlattık ama maalesef gerekli birliktelik bir türlü sağlanamadı. Bu eksiklik sebebiyle kaybeden yine üreticimiz ve tüccarımız oldu. Çözüm belli, tek ihtiyaç bu birliktelik için gerekli irade. Borsa olarak biz bu amacımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik, farklı yöntemlerle elmamızın katma değerini ve pazarını artırmak için faaliyetler gerçekleştirdik. Elmamızın tanıtımı için kampanyalar yaptık. Bir çok kez yurt içi ve yurt dışı programlar organize ederek yeni alıcılarla tüccarımızı buluşturmaya çalıştık. En son 2019 yılı sonunda yaptığımız Hindistan programı üyelerimiz için çok faydalı geçti. Son dönemin en popüler ihracat ülkesi Hindistan. Ürünlerimiz ciddi ilgi gördü ve beğenildi.-Hindistan Tarafından Getirilen Gdo Analizi Şartı İhracatçımıza Zarar VeriyorAncak son günlerde aldığımız bilgiye göre Hindistan bizim elmamıza anlam verilemeyen şekilde GDO analizi şartı getirdi. Bu da müşterilerine karşı taahhütleri olan ihracatçı üyelerimizi zor duruma düşürdü. Biz konu ile ilgili olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığı ile Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerimizi yaptık. Sizden de bu konuda destek bekliyoruz.-Katma Değer İçin Coğrafi İşaretlerimize Sahip Çıkalımİlimizin ürünlerine katma değer sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Gülyağımız için coğrafi işaret tescili alındı. Sırada Gülsuyu ve Elma var. İki ürünümüz içinde gerekli dosyaları hazırlayarak Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurumuzu yaptık. Onay sürecini takip ediyoruz. İnşallah bu yıl içinde sonuç alacağımızı ümit ediyorum. Ürünlerimizin farkını ve kalitesini tescilletmek katma değer sağlamanın ilk adımı. Önemli olan bu süreç sonrasında üretici ve tüccarlarımızın buna sahip çıkmasıdır.Pandemi sürecini en kısa zamanda atlatmamızı umut ediyoruz. Bu süreçten ilimiz ve ülkemiz en az hasarla çıkacak inşallah. Dünyada gıdanın ve tarımın önemi daha iyi anlaşıldı, biz de bu farkındalıktan bir tarım ülkesi olarak azami fayda sağlamalıyız. Tabi bu zor süreçte cansiperane şekilde hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına, kolluk kuvvetlerimize, gıdamızı üreten ve bizlere ulaştıran üreticimize ve tüccarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.Ziyaret iyi dilek ve temennilerle son buldu.