Ispartalılar Dikkat! Whatsapp Dolandırıcılığı Arttı

Whatsapp Kullananlar Dikkat: Banka Hesaplarınız Ele Geçiriliyor!



Türkiye, son dönemlerde Whatsapp dolandırıcılığı vakalarının artmasıyla karşı karşıya. Dolandırıcılar, tanıdık olmayan numaralardan gelen mesajlarla vatandaşların bankacılık bilgilerini çalmaya çalışıyor. Hindistan, Amerika ve İngiltere alan kodlarını kullanarak kendilerini teknoloji firmalarında çalışan kişiler olarak tanıtan dolandırıcılar, cüretkar kazanç vaadlerine maruz bırakıyorlar.

Dolandırıcılık süreci genellikle iki aşamalı ilerliyor. Öncelikle, vatandaşları belirli görevler karşılığında para kazandıklarını düşündürerek tuzağa düşürüyorlar. Ardından, "ödeme yapılıyor" bahanesiyle belirli bir banka hesabına para yatırmalarını isteyerek banka bilgilerini ele geçiriyorlar. Dolandırıcılar bu şekilde yatırılan paraları aldıktan sonra iletişimi kesiyorlar ve vatandaşlar mağdur oluyorlar.

Yetkililer, Whatsapp üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık vakalarında ciddi bir artış olduğunu vurgulayarak, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı uyarıyor. Bilinçli ve dikkatli olmanın önemini vurguluyorlar ve kendi finansal güvenliklerini korumak adına gelen mesajlara karşı şüpheci yaklaşılması gerektiğini hatırlatıyorlar.