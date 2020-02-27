Somut Olmayan Kültürel Miras Projesi ile TRT 2 Ekranlarına Konuk Olduk

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Genç, TRT 2’de yayınlanan “Geleneğin Kalp Atışları” programına konuk oldu.24 Şubat Pazartesi günü yayınlanan programda üniversitemizce başlatılan; toplumların ve bireylerin yaşam tarzlarını, sözlü geleneklerini, el sanatı kültürlerini yaşatmayı hedefleyen “Somut Olmayan Kültürel Miras” Projesi konu alındı.Isparta’nın kültürel anlamda çok zengin bir yer olduğunu belirten Doç. Dr. Genç, “Isparta, göç yolları üzerine kurulu bir yer. Bütün yaşam tarzları içerisinde geleneksel bilgi birikimini ve kültürünü çok güzel korumuş, geleceğe taşıma noktasında da çalışmış bir şehir. Biz de bu bakış açısı ile farklı bir ekip oluşturmayı amaçladık. Bütüncül yaklaşmayı hedefledik. Ekibimizin içinde mimarlık fakültesinden, güzel sanatlar fakültesinden, iletişim fakültesinden, sosyoloji, psikoloji, arkeoloji alanından ve daha birçok farklı disiplinden katılımcılarımız yer alıyor.” dedi.Doç. Dr. Mustafa Genç sözlerinin devamında 2017 yılında başlayan Somut Olmayan Kültürel Miras Projesi kapsamında yürüttükleri çalışmalardan bahsetti.