Üniversite- kent bütünleşmesini sağlamak amacıyla Üniversitemizce başlatılan proje ile bu hafta Isparta Motosiklet Kulübü, Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi(RATEM), Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi, Sucul Canlılar Müzesi, Göller Bölgesi Teknokenti ile Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezine ziyarette bulundu.Batı ve Doğu yerleşkesinin fiziki ve yapısal gelişmelerinin tanıtıldığı gezide ilk olarak Radyo SDÜ stüdyolarını gezen Motosiklet Kulübü, RATEM bünyesinde verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.7 gün 24 saat hizmet veren Prof. Dr. Hasan Gürbüz Kütüphanesini de gezen konuklar, buluşları ile bilim dünyasını aydınlatan 60 önemli şahsiyetin portrelerinin yer aldığı Halı Müzesini ziyaret etti.Türkiye’nin sucul ekosisteminin ortaya çıkarılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü işbirliğinde kurulan “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi”nde yer alan sucul canlıları inceledi. Türkiye’nin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan müze katılımcıların ilgisini çekti.Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde faaliyet gösteren firmaları da gezerek bilgi alan kulüp üyeleri, program kapsamında son olarak Yenilikçi Teknolojiler Uygulama Araştırma Merkezini (YETEM) ziyarette bulundu. YETEM’de yer alan Uygulamalı Temel Bilimler ve Teknolojileri Araştırma Birimi, Enerji Teknolojileri Birimi, Biyomühendislik Araştırma Birimi, laboratuvarlar ve cihazlar hakkında bilgi edinildi.Gezinin son kısmında ise Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi konuklarla bir araya geldi. Rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Üniversitemizin bilimsel, sosyal, kültürel imkanlarını tanıtan bir sunum gerçekleştirildi.