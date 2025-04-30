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Isparta Valiliği'nden Yeni Genel Emir

Isparta Valiliği'nden Yeni Genel Emir
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Isparta'da Gül Sektöründe Çocuk İşçiliğine Karşı Yeni Genel Emir

Isparta, 30 Nisan 2025 – Isparta Valiliği, gül ve gül ürünleri üretiminde çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında 2025/1 sayılı Genel Emir'i yayımladı. Gül yağı üretiminde dünyada önde gelen şehirlerden biri olan Isparta’da, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının gül hasadında çalıştırıldığı tespit edildi. Bu durum, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin tedarik zincirinde sıfır çocuk işçiliği hedefi nedeniyle ilin gül ürünleri ihracatını tehdit ediyor.

Valilik, Anayasa’nın 50. maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71. maddesine dayanarak, 15 yaşından küçük çocukların gül hasadında veya gül ürünleri üretim süreçlerinde çalıştırılmasını yasakladı. Yasaya göre, 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış çocuklar, gelişimlerine zarar vermeyen ve eğitimlerini aksatmayan hafif işlerde çalışabilir. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te çiçek toplama, bu hafif işler arasında yer alıyor. Ancak, yeni Genel Emir ile 15 yaşından küçük çocukların çalışması tamamen yasaklandı.

İdari Para Cezası Uygulanacak
Yasağa uymayan ebeveynler, çocukların çalışmasına izin veren tarla sahipleri ve bu işçileri tarla sahipleriyle buluşturan tarım aracılarına, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca her bir çocuk ve her bir ihlal için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacak.

Mevsimlik İşçilerin Koşulları ve Çocukların Eğitimi
Genel Emir, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Çocuk işçiliği ile mücadele, tarım işçilerinin çocuklarının fiziksel, ruhsal, kültürel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlamayı ve eğitim haklarına erişimlerini güvence altına almayı hedefliyor.

Isparta Valisi Abdullah Erin’in e-imzasıyla yayımlanan Genel Emir, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Valilik, ilanın tebliğ edildiğini duyurdu.

Gül Sektörünün Geleceği İçin Önemli Adım
Isparta’nın gül yağı ihracatı, Türkiye’nin ekonomisi için kritik bir öneme sahip. Avrupa Birliği’nin çocuk işçiliğine karşı sıfır tolerans politikası, bu yasağın ihracatın sürdürülebilirliği açısından ne kadar hayati olduğunu ortaya koyuyor. Yetkililer, denetimlerin sıkılaştırılacağını ve yasağa uyulmasının gül sektörünün geleceği için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

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