Yalvaç bölgesindeki yoğun kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Çarşamba günü, Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, 1200 metrenin üzerindeki yerlerde kar yağışı ve yoğun yağmur bekleniyordu.Yağış akşam saatlerinde başladı ve gece yarısına kadar sürdü. Başta Davraz Kış Sporları Merkezi olmak üzere, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Sütçüler, Şarkikaraağaç, Yalvaç ve Gelendost ilçeleri de kar yağışının etkisi altındaydı, ancak kısa bir süre sonra başlayan yağmur nedeniyle kar örtüsü kayboldu.Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu ve Davraz Kış Sporları Merkezi'nde, özellikle 2. telesiyej bölgesinde, kar kalınlığı 20 cm civarındaydı. Bu yağışla birlikte, Davraz'da kar kalınlığının 80 cm civarında olduğu belirtildi.Yağışlı hava bugün yer yer etkisini sürdürecek ve yarından itibaren parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı hafta başından itibaren mevsim normallerine döneceği tahmin ediliyor.