Antalya'da gerçekleştirilen Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında mücadele eden ilimiz sporcuları büyük başarıya imza attı.
SPORCULARIMIZ
- FATMA GÜL ÇEVİK 14 YAŞINDA BÜYÜKLERDE REKOR KIRARAK TÜRKİYE ŞAMPİYONU
- HİCRAN BÜTÜN TÜRKİYE İKİNCİSİ
- NAZMİYE ABCİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ OLDU
Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Antalya 'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirildi.
Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen ve 20 kategoride mücadelelerin yapıldığı şampiyonaya 29 ilden 100'ü kadın 323 sporcu katıldı.
FATMA GÜL ÇEVİK 14 YAŞINDA BÜYÜKLERDE REKOR KIRDI TÜRKİYE ŞAMPİYONU
İlimizin yetiştirdiği başarılı milli sporcumuz Fatma Gül Çevik, 14 yaşında olduğu halde Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Fatma Gül Çevik, şampiyonada 81 koparma 90 silkme yaptı.
HİCRAN BÜTÜN TÜRKİYE İKİNCİSİ
Şampiyonada Sporcumuz Hicran Bütün 87 kilo sikletinde Türkiye ikincisi olarak, gümüş madalya kazandı.
NAZMİYE ABCİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ
Başarılı sporcularımızdan Nazmiye Abci ise 55 kilo sikletinde Türkiye üçüncüsü olarak, bronz madalya aldı
Başarının mimarı İl Müdürlüğümüz antrenörü ve aynı milli antrenörü Gamze Şen, halter alt yapısında planlı, düzenli ve disiplinli çalışma ile meyvelerini almaya devam ettiklerini söyleyerek, bu süreçte kendilerini desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'e teşekkürlerini iletti.
İL MÜDÜRÜ MURAT GEVREK'TEN TEBRİK
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ilimizi başarıyla temsil ederek büyük gurur yaşatan sporcularımız ve antrenör Gamze Şen'i tebrik etti.