HALTERCİLERİMİZDEN BÜYÜK BAŞARI

SPORCULARIMIZ

FATMA GÜL ÇEVİK 14 YAŞINDA BÜYÜKLERDE REKOR KIRARAK TÜRKİYE ŞAMPİYONU

HİCRAN BÜTÜN TÜRKİYE İKİNCİSİ

NAZMİYE ABCİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ OLDU

FATMA GÜL ÇEVİK 14 YAŞINDA BÜYÜKLERDE REKOR KIRDI TÜRKİYE ŞAMPİYONU

HİCRAN BÜTÜN TÜRKİYE İKİNCİSİ

NAZMİYE ABCİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ

İL MÜDÜRÜ MURAT GEVREK'TEN TEBRİK

Antalya'da gerçekleştirilen Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında mücadele eden ilimiz sporcuları büyük başarıya imza attı.Antalya'da gerçekleştirilen Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında mücadele eden ilimiz sporcuları büyük başarıya imza attı.Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Antalya 'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirildi.Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen ve 20 kategoride mücadelelerin yapıldığı şampiyonaya 29 ilden 100'ü kadın 323 sporcu katıldı.İlimizin yetiştirdiği başarılı milli sporcumuz Fatma Gül Çevik, 14 yaşında olduğu halde Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Fatma Gül Çevik, şampiyonada 81 koparma 90 silkme yaptı.Şampiyonada Sporcumuz Hicran Bütün 87 kilo sikletinde Türkiye ikincisi olarak, gümüş madalya kazandı.Başarılı sporcularımızdan Nazmiye Abci ise 55 kilo sikletinde Türkiye üçüncüsü olarak, bronz madalya aldıBaşarının mimarı İl Müdürlüğümüz antrenörü ve aynı milli antrenörü Gamze Şen, halter alt yapısında planlı, düzenli ve disiplinli çalışma ile meyvelerini almaya devam ettiklerini söyleyerek, bu süreçte kendilerini desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'e teşekkürlerini iletti.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ilimizi başarıyla temsil ederek büyük gurur yaşatan sporcularımız ve antrenör Gamze Şen'i tebrik etti.